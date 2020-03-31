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сегодня, 13:16 0

Ксения Собчак рассказала о том, что переболела коронавирусом

Ксения Собчак рассказала о том, что переболела коронавирусом
Фото: instagram.com/xenia_sobchak/?hl=ru

Телеведущая Ксения Собчак считает, что «переболела коронавирусом» в декабре прошлого года. Эту информацию звезда сообщила подписчикам во врем прямого эфира в Инстаграме.

30 марта она провела совместный эфир с мужем Константином Богомоловым. По ее словам, коронавирус она перенесла уже «давно», и теперь ее «уже ничего не берет».

«В начале декабря я свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать. Я никогда до этого так не болела. Кашель, температура, ломота», – цитируют Собчак ФАН.

Звезда отметила, что врачи диагностировали у нее «атипичную пневмонию», а в качестве лечения назначили антибиотики. Собчак добавила, что после «пневмонии» она потеряла голос. Вернуть утраченное помогло обращение к врачу-фониатру. «Мне адреналин капали через трубочку», – рассказала телеведущая.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях нетипичной пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. Ученые установили, что причиной болезни выступает коронавирус нового типа. 11 марта ВОЗ придала ситуации с распространением болезни статус пандемии.

На 31 марта по всему миру зафиксировано 785,7 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений скончались 37 686 человек, 165,8 тысячи пациентов выздоровели.

В России зарегистрировано 1 836 случаев коронавируса, 66 человек выписаны из больниц после выздоровления, девять скончались.

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#здоровье #коронавирус #шоу-бизнес

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