Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:15 2

В Благовещенске проверили, как в кафе и ресторанах соблюдают запрет не принимать посетителей

В Благовещенске проверили, как в кафе и ресторанах соблюдают запрет не принимать посетителей

В понедельник, 30 марта, в областном центре Приамурья власти проверили, как предприятия общепита выполняют распоряжение губернатора о приостановлении деятельности. Теперь рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары и другие должны быть закрыты для горожан. Возможна только работа навынос или организация доставки курьером.

Почти все проверенные заведения расположены на улице Ленина. Всего в ходе рейда сотрудники администрации города Благовещенска проверили 17 предприятий общественного питания. Все заведения работали в режиме доставки или навынос, некоторые были закрыты, сообщает пресс-служба мэрии. О новом порядке работы посетителя сообщают посредством объявлений.

Администрация опубликовала список проверенных точек общепита:⠀

  1. Кафе «Каштан», улица Пионерская, 66
  2. Столовая «Сели Поели», улица Пионерская, 66
  3. Кафе «Русская изба», улица Ленина, 48
  4. Закусочная «Шаурма», улица Ленина, 39
  5. Закусочная «Суши wok», улица Ленина, 77⠀
  6. Кофейня «Кофетюр», улица Ленина, 113
  7. Кафе «Фри тайм», улица Ленина, 113
  8. Кофейня «Кофема», улица Ленина, 113
  9. Кафе «Узбекская кухня», улица Ленина, 113
  10. Кофейня № 1, улица Ленина, 115⠀
  11. Кафе «Имбирь», улица Ленина, 121
  12. Кофейня «Бокадо», улица Ленина, 121
  13. Кафе «Дэдис паб», улица Ленина, 161
  14. Бар «Фидель», улица Ленина, 161
  15. Кофейня «Переулок Чайкофский», улица Ленина, 179
  16. Кафе «Полено», улица Ленина, 179
  17. Кафе «Иволга», улица Ленина, 179.

Просмотров всего: 361

#городская власть #коронавирус #торговля

распечатать

Фотогалерея
+13

Власть

Автопарк правительства Приамурья передан в распоряжение больниц и волонтеров
Коронавирус 1

Отключать телевидение и интернет за неуплату благовещенцам не будут

Общество

ОНФ увеличил мощности горячей линии помощи пожилым и маломобильным гражданам

В России и мире

Ксения Собчак рассказала о том, что переболела коронавирусом
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • vertex

    vertex
    22 минуты назад

    "По Ленина прогулялись к обеду проголодались?"

  • full

    full
    11 минут назад

    Интересно, сколько из этих предпринимателей были оповещены загодя о готовящихся мерах? И сколько из них получат компенсацию хотя бы за закупленные впрок продукты?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь