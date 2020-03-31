В Благовещенске проверили, как в кафе и ресторанах соблюдают запрет не принимать посетителей
В понедельник, 30 марта, в областном центре Приамурья власти проверили, как предприятия общепита выполняют распоряжение губернатора о приостановлении деятельности. Теперь рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары и другие должны быть закрыты для горожан. Возможна только работа навынос или организация доставки курьером.
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Почти все проверенные заведения расположены на улице Ленина. Всего в ходе рейда сотрудники администрации города Благовещенска проверили 17 предприятий общественного питания. Все заведения работали в режиме доставки или навынос, некоторые были закрыты, сообщает пресс-служба мэрии. О новом порядке работы посетителя сообщают посредством объявлений.
Администрация опубликовала список проверенных точек общепита:⠀
- Кафе «Каштан», улица Пионерская, 66
- Столовая «Сели Поели», улица Пионерская, 66
- Кафе «Русская изба», улица Ленина, 48
- Закусочная «Шаурма», улица Ленина, 39
- Закусочная «Суши wok», улица Ленина, 77⠀
- Кофейня «Кофетюр», улица Ленина, 113
- Кафе «Фри тайм», улица Ленина, 113
- Кофейня «Кофема», улица Ленина, 113
- Кафе «Узбекская кухня», улица Ленина, 113
- Кофейня № 1, улица Ленина, 115⠀
- Кафе «Имбирь», улица Ленина, 121
- Кофейня «Бокадо», улица Ленина, 121
- Кафе «Дэдис паб», улица Ленина, 161
- Бар «Фидель», улица Ленина, 161
- Кофейня «Переулок Чайкофский», улица Ленина, 179
- Кафе «Полено», улица Ленина, 179
- Кафе «Иволга», улица Ленина, 179.
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