В Благовещенске проверили, как в кафе и ресторанах соблюдают запрет не принимать посетителей

В понедельник, 30 марта, в областном центре Приамурья власти проверили, как предприятия общепита выполняют распоряжение губернатора о приостановлении деятельности. Теперь рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары и другие должны быть закрыты для горожан. Возможна только работа навынос или организация доставки курьером.

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Почти все проверенные заведения расположены на улице Ленина. Всего в ходе рейда сотрудники администрации города Благовещенска проверили 17 предприятий общественного питания. Все заведения работали в режиме доставки или навынос, некоторые были закрыты, сообщает пресс-служба мэрии. О новом порядке работы посетителя сообщают посредством объявлений. Администрация опубликовала список проверенных точек общепита:⠀ Кафе «Каштан», улица Пионерская, 66 Столовая «Сели Поели», улица Пионерская, 66 Кафе «Русская изба», улица Ленина, 48 Закусочная «Шаурма», улица Ленина, 39 Закусочная «Суши wok», улица Ленина, 77⠀ Кофейня «Кофетюр», улица Ленина, 113 Кафе «Фри тайм», улица Ленина, 113 Кофейня «Кофема», улица Ленина, 113 Кафе «Узбекская кухня», улица Ленина, 113 Кофейня № 1, улица Ленина, 115⠀ Кафе «Имбирь», улица Ленина, 121 Кофейня «Бокадо», улица Ленина, 121 Кафе «Дэдис паб», улица Ленина, 161 Бар «Фидель», улица Ленина, 161 Кофейня «Переулок Чайкофский», улица Ленина, 179 Кафе «Полено», улица Ленина, 179 Кафе «Иволга», улица Ленина, 179.

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#городская власть #коронавирус #торговля

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Ольга Канюшкина