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Благовещенская «Точка кипения» приняла за год 21 тысячу гостей

Благовещенская «Точка кипения» приняла за год 21 тысячу гостей

Первому пространству коллективной работы в Приамурье исполнился год. Появившись в марте прошлого года, амурская «Точка кипения» стала 23-й по счету в России и 5-й на Дальнем Востоке. И сразу же обрела популярность среди активных амурчан.

«Именно у нас прошло много культовых событий и обсуждений: от реализации проектов "Золотой мили" до российско-китайских международных форумов. Люди приходят на мероприятия, затем, встречая знакомых, еще по несколько часов остаются работать в коворкинг-зоне. Залы "Точки кипения" не пустуют, каждый день здесь проходят события. Иногда очередь на зал расписана на месяц вперед», – поделилась программный директор пространства коллективной работы Дарья Лариошина.

Больше всего площадка пришлась по душе предпринимателям, студентам и школьникам. Для них в залах «Точки» еженедельно проходят открытые семинары, лекции и мастер-классы по предпринимательству, стратегическому управлению и инновациям. Всего в течение года пространство коллективной работы приняло почти 800 мероприятий. Как отмечает один из организаторов, эта площадка – удобная мера поддержки бизнеса.

«Предпринимателю не нужно тратиться на аренду места и оборудования для проведения семинара, форума или просто встречи с партнерами. Различные учебные классы, залы для проведения выставок и пресс-конференций позволяет принимать разное количество человек. Учитывая готовую систему регистрации всех посетителей и расположение в центре города, можно сказать, что "Точка кипения" это идеальное место встречи для бизнеса», – отметила директор Центра «Мой бизнес» Татьяна Ситникова.

Одновременно «Точка Кипения» может вместить в себя 250 человек, однако организаторы сумели использовать это общественное пространство под форматы массовых событий. Например, центр «Выбор» смог провести на площадке ярмарку вакансий, которую посетило более 700 человек.

Сейчас во время нерабочей недели и режима самоизоляции администраторы «Точки кипения» продолжают работать, но в режиме онлайн. Сотрудники внедряют новые системы проведения мероприятий удаленно. Потенциал для развития этого направления большой, ведь с помощью пилотного проекта Платформы НТИ в середине марта прошла первая интернет-конференция с московским спикером. В ней приняли участие Владивосток, Якутск, Чита Благовещенск. Все это благодаря новому современному оборудованию, соединяющему по видеосвязи площадки и пользователей сети. На данный момент оно установлено пока только в 19 «Точках» по всей стране.

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#бизнес #образование #отдых

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  • mm_Юлия Папушева

    mm_Юлия Папушева
    29 минут назад

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