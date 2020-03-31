На месте снесенного недостроя в Благовещенске появится жилой комплекс (фото)

Фото: Амур.инфо

В Благовещенске в районе пересечения улицы Мухина с Игнатьевским шоссе снесли недострой. По проекту, на этом месте должен был появиться завод по производству электроламп, который стал бы частью городского электроаппаратного завода. Сейчас там планируется жилая застройка.

Объект начали возводить ещё в 90-е годы. Завод не достроили, участок с частично возведённым зданием был передан в собственность двух амурских строительных компаний – «Амурпромстрой» и ООО «АПИН», которые возвели недалеко ЖК «Питер». Сейчас у каждой по 4 гектара земли. Как пояснили Амур.инфо в пресс-службе администрации Благовещенска, городской власти пока неизвестно, чем будет занят этот участок: проект в администрацию не предоставлен.

Проект еще разрабатывается, пояснил руководитель ООО «АПИН» Федор Бельчиков. Предполагается, что там появится жилой комплекс, сколько домов будет возведено, пока не сообщается. Со слов Бельчикова, недостроенное здание разобрали еще в конце декабря прошлого года. Здание подлежало сносу по решению экспертизы.

Фото: Амур.инфо / Василий Романенков