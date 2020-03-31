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сегодня, 12:55 2

Ученые обнаружили связь между ожирением и коронавирусом

Ученые обнаружили связь между ожирением и коронавирусом
Фото: Michal Jarmoluk с сайта Pixabay

Российские ученые обнаружили связь между коронавирусом и ожирением. Стало известно, что индекс массы тела напрямую коррелирует с выживаемостью человека при инфекционных и хронических заболеваниях.

По словам экспертов, чем больше показатель индекса, тем выше вероятность получить сердечно-сосудистые патологии или диабет второго типа.

Вирусологи и диетологи считают, что у людей с ожирением течение пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусной инфекцией, будет более тяжелым, сообщают «Известия».

ВОЗ также опубликовала рекомендации по питанию во время самоизоляции. Специалисты советуют сначала употребить те продукты, которые имеют короткий срок годности, а также призывают готовить домашние блюда. Кроме того, необходимо следить за размером порций, чтобы избежать переедания.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал группы наиболее подверженных вирусу россиян. Среди них не только пенсионеры, но и люди с сахарным диабетом, ожирением, болезнями легких и сердечно-сосудистой системы.

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#здоровье #коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • demas1982

    demas1982
    12 минут назад

    И все побежали в спортзалы худеть ... нет не побежали, они же закрыты

  • vertex

    vertex
    10 минут назад

    "В Ухане все жиробасами были?"

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