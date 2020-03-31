Ученые обнаружили связь между ожирением и коронавирусом

Российские ученые обнаружили связь между коронавирусом и ожирением. Стало известно, что индекс массы тела напрямую коррелирует с выживаемостью человека при инфекционных и хронических заболеваниях.

По словам экспертов, чем больше показатель индекса, тем выше вероятность получить сердечно-сосудистые патологии или диабет второго типа.

Вирусологи и диетологи считают, что у людей с ожирением течение пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусной инфекцией, будет более тяжелым, сообщают «Известия».

ВОЗ также опубликовала рекомендации по питанию во время самоизоляции. Специалисты советуют сначала употребить те продукты, которые имеют короткий срок годности, а также призывают готовить домашние блюда. Кроме того, необходимо следить за размером порций, чтобы избежать переедания.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал группы наиболее подверженных вирусу россиян. Среди них не только пенсионеры, но и люди с сахарным диабетом, ожирением, болезнями легких и сердечно-сосудистой системы.