В мае из Благовещенска планируются чартерные рейсы на курорты Китая

Благовещенский аэропорт перешел на летнее расписание. Летняя навигация началась 29 марта и продлится до 31 октября 2020 года. В расписании есть аэропорты Китая, а также популярные направления – Вьетнам и Таиланд. Но в данный момент они закрыты.

Планируется, что в летнем расписании международного сектора выполнять чартерные перевозки будут три авиакомпании: «Икар», «Якутия» и «Азурэйр». Самолеты полетят по популярным туристическим направлениям: Нячанг, Утопао и Пхукет. Авиакомпания «Якутия» в мае планирует приступить к чартерной программе в аэропорты Китая: Санья и Вейхай.

Выполнение чартерной программы будет выполняться после стабилизации эпидемиологической обстановки в мире, сообщают в пресс-службе благовещенского аэропорта.

Ранее из-за ситуации с коронавирусом, с 27 марта авиакомпании должны были прекратить регулярные и чартерные полеты за рубеж.

Что касается полетов внутри страны, то, согласно летнему расписанию, в Москву будет осуществляться 22 авиарейса в неделю, 18 из них прямые. В период летних отпусков добавятся 3 частоты через Екатеринбург и три прямых рейса. В действующем расписании через аэропорт Благовещенска полеты выполняют семь авиакомпаний по 14 направлениям.

«В целом программа полетов в летний период у нас возобновлена по прошлому сезону. Сохранены все рейсы, выбор аэропортов и услуг перевозчиков, разное время прилетов и вылетов, подбор стыковочных маршрутов. Три перевозчика на московском направлении продолжат выполнение полетов в Москву. В день будет выполняться по три рейса. В июне дополнительно авиакомпания S7 Airlines добавит два рейса дубля в московский аэропорт Домодедово, а компания "Уральские авиалинии" добавит к своим регулярным ежедневным прямым и рейсам через Екатеринбург также дубли через Екатеринбург еще 4 раза в неделю», – рассказал генеральный директор ГУП Амурской области «Аэропорт Благовещенск» Валерий Шлегель.

Руководитель аэропорта отметил, что расписание согласовано, но из-за вспышки коронавируса и влияния эпидобстановки на авиационное сообщение в мире и стране, в оперативном режиме авиакомпании уведомляют о временных изменениях.

Авиакомпания S7 Airlines продолжит выполнение рейсов из Благовещенска в новосибирский аэропорт Толмачево, весной 5 рейсов в неделю, к лету добавит рейсы по вторникам и четвергам.

В аэропорты дальневосточного региона из Благовещенска в летнем расписании будут выполняться полеты в Якутск авиакомпанией «Якутия», в Южно-Сахалинск будет летать компания «Аврора», во Владивосток будут осуществлять рейсы перевозчик «ИрАэро». Авиакомпания «ИрАэро» на самолётах типа RRJ-95 будет выполнять транзитные рейсы через Благовещенск во Владивосток, Улан-Удэ, Иркутск по субботам.

Подробнее ознакомиться с расписанием полетов в период летней навигации можно на сайте аэропорта в разделе «Сезонное расписание».