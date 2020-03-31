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сегодня, 12:08 10

Пустынный Благовещенск: людей на улицах города стало заметно меньше (фото)

Пустынный Благовещенск: людей на улицах города стало заметно меньше (фото)

Режим нерабочих дней, который утвержден правительством РФ с 30 марта до 3 апреля в целях предотвращения распространения коронавируса, временно изменил облик Благовещенска. На городских улицах стало заметно меньше людей.

Еще недавно амурчане смотрели фотографии опустевшего китайского Хэйхэ. Как сообщало Амур.инфо, в начале февраля, некогда кипящий жизнью муравейник превратился в пустынный город. Теперь настало время апокалиптических пейзажей для амурских населенных пунктов. Если зазаборная жизнь амурских сел внешне мало изменилась, то городские, еще вчера оживленные кварталы сразу бросаются в глаза.

Безлюдную улицу Ленина в Благовещенске в обычные дни можно увидеть только раним летним утром в выходные. Сейчас ближе к полудню здесь можно вообще не встретить людей.

Район центрального рынка сегодня также не узнать, на тротуарах встречаются редкие прохожие. Торговые ряды и ТРЦ освободились от привычной толчеи.

Заметно убавилось в городе и количество автомобилей. Проезжая часть улицы 50-летия Октября в районе ТЦ «Мега» и универмага стала гораздо свободнее.

Свободной выглядит и некогда «пробочная» улица Мухина в районе пересечения с Игнатьевским шоссе.

29 марта администрация Благовещенска пожаловалась на благовещенцев, игнорирующих самоизоляцию. На странице мэрии в Инстаграме появилась публикация о том, что многие используют дни карантина как обычные выходные.

На следующий день в нескольких точках Благовещенска были установлены громкоговорители. Жителей города управление по делам ГОЧС города начало призывать оставаться дома.

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Комментарии
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  • GnOmE

    GnOmE
    1 час назад

    не особо то на дорогах количество машин уменьшилось

  • Схожу с ума

    Схожу с ума
    1 час назад

    Да ладно, существенно уменьшилось. В моем дворе с утра вообще единицы уехали. Молодцы Благовещенцы

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    49 минут назад

    На площади Ленина аварийный деревянный проход демонтируют, видать не в ту степь установили или пятничным мешало.

  • Демидыч

    Демидыч
    48 минут назад

    все пьют-выводят инфекцию из нутри

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    47 минут назад

    Веселят люди в масках в собственной машине и в гордом одиночестве)

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    37 минут назад

    КВЖД наса а не васа

    Веселят люди в масках в собственной машине и в гордом одиночестве)



    Точно, точно.

  • mm_Юлия Папушева

    mm_Юлия Папушева
    26 минут назад

    Bcex жeлaющиx рaбoтaть c нaшим сaйтoм - прoшу внимaния!

    Уникaльный спoсоб дохoда, кoторый смoжeт вaс удивить.

    Захoдите нa сaйт, получaйте свoй пeрвый зарабoток и обязатeльно напишитe свoй oтзыв,

    чтoбы и другиe мoгли воспользoваться бeз лишниx сомнeний.

    1. Глaвнoе услoвие - Bы дoлжны прoживать в РOССИИ, либo стрaнах CНГ.

    2. Жeлaние зарaбатывать.

    3. Kомпьютeр или cмартфон - сooтветствeнно.

    Зa подробнoстями пожaлуйста сюдa -->> http://clickmap.club/tds/80208

  • mm_Юлия Папушева

    mm_Юлия Папушева
    26 минут назад

    Bcex жeлaющиx рaбoтaть c нaшим сaйтoм - прoшу внимaния!

    Уникaльный спoсоб дохoда, кoторый смoжeт вaс удивить.

    Захoдите нa сaйт, получaйте свoй пeрвый зарабoток и обязатeльно напишитe свoй oтзыв,

    чтoбы и другиe мoгли воспользoваться бeз лишниx сомнeний.

    1. Глaвнoе услoвие - Bы дoлжны прoживать в РOССИИ, либo стрaнах CНГ.

    2. Жeлaние зарaбатывать.

    3. Kомпьютeр или cмартфон - сooтветствeнно.

    Зa подробнoстями пожaлуйста сюдa -->> http://clickmap.club/tds/80208

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    9 минут назад

    На первом фото пятак, далее по тратуару отработанный домик местной епархией, а напротив, шедевр раннего модернизма, как сказал Виктор Юркович сталинский ампир)

  • Секвойя

    Секвойя
    8 минут назад

    Мартовская Зима
    КВЖД наса а не васа

    Веселят люди в масках в собственной машине и в гордом одиночестве)



    Точно, точно.


    Уж лучше перебдеть в маске, чем проявлять беспечность и пускать пыль в глаза, как перед выборами, своим псевдорвением за электорат. На самом деле, какая нафиг дисциплина, начинать надо с себя и своим примером показать организованность в решении объявленной задачи на рабочих местах. Будьте здравы, в т.ч. зажиточные люди/водители в масках.

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