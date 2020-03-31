Пустынный Благовещенск: людей на улицах города стало заметно меньше (фото)

Режим нерабочих дней, который утвержден правительством РФ с 30 марта до 3 апреля в целях предотвращения распространения коронавируса, временно изменил облик Благовещенска. На городских улицах стало заметно меньше людей.

Еще недавно амурчане смотрели фотографии опустевшего китайского Хэйхэ. Как сообщало Амур.инфо, в начале февраля, некогда кипящий жизнью муравейник превратился в пустынный город. Теперь настало время апокалиптических пейзажей для амурских населенных пунктов. Если зазаборная жизнь амурских сел внешне мало изменилась, то городские, еще вчера оживленные кварталы сразу бросаются в глаза.

Безлюдную улицу Ленина в Благовещенске в обычные дни можно увидеть только раним летним утром в выходные. Сейчас ближе к полудню здесь можно вообще не встретить людей.

Район центрального рынка сегодня также не узнать, на тротуарах встречаются редкие прохожие. Торговые ряды и ТРЦ освободились от привычной толчеи.

Заметно убавилось в городе и количество автомобилей. Проезжая часть улицы 50-летия Октября в районе ТЦ «Мега» и универмага стала гораздо свободнее.

Свободной выглядит и некогда «пробочная» улица Мухина в районе пересечения с Игнатьевским шоссе.

29 марта администрация Благовещенска пожаловалась на благовещенцев, игнорирующих самоизоляцию. На странице мэрии в Инстаграме появилась публикация о том, что многие используют дни карантина как обычные выходные.

На следующий день в нескольких точках Благовещенска были установлены громкоговорители. Жителей города управление по делам ГОЧС города начало призывать оставаться дома.