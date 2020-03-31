Налоги, пенсии, социально значимые сайты: новшества апреля

С 1 апреля россиян ждут несколько изменений. Они касаются социальных пенсий, социально значимых сайтов, налогов и споров, связанных со страхованием от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

С 1 апреля в России будут проиндексированы социальные пенсии. Об этом в феврале объявил Минтруд. Выплаты проиндексируют на 6,1 %. Как ранее пояснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, этот показатель учитывает темпы роста прожиточного минимума за 2019 год. Социальные пенсии выплачиваются тем, у кого недостаточный трудовой стаж для получения обычной, страховой пенсии. По оценкам главы Минтруда, их около 3,2 миллиона человек.

Кроме того, в апреле будут проиндексированы пенсии, которые положены отдельным категориям граждан, включая ветеранов Великой Отечественной и участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. «Одновременно, исходя из соответствующих размеров социальных пенсий, будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и другие», — отмечалось в сообщении на сайте Минтруда.

В общей сложности индексация затронет 4 миллиона человек. Расходы на индексацию в этом году, по оценкам главы профильного ведомства, составят в общей сложности 21,7 миллиарда рублей.

1 апреля может быть составлен расширенный список так называемых социально значимых сайтов. К этим ресурсам граждане смогут получать доступ бесплатно — операторы связи не будут взимать плату за этот трафик, зайти на них можно даже при нулевом балансе. С 1 марта такая мера уже должна была начать действовать в отношении сайтов госуслуг, а также интернет-ресурсов федеральных и региональных органов власти. Всё это делается в рамках проекта «Доступный интернет», который курирует Минкомсвязь. Полностью заработать он должен к июню.

С 1 апреля в обязательном досудебном порядке должны будут рассматриваться споры, связанные со страхованием от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Если это требование не будет выполнено, суд вернет иск или оставит его без рассмотрения в случае, если производство было начато. Обжаловать решение территориального органа Фонда социального страхования в судебном порядке можно будет после того, как оно будет обжаловано через вышестоящий орган страховщика.

Налогоплательщики с первого числа месяца начнут получать от налоговой службы сообщения о недоимке, в том числе о долгах по пеням и штрафам, на свои телефоны, а также по электронной почте. Отправлять такие напоминания сотрудники налоговой смогут не чаще одного раза в квартал и только в случае, если человек давал письменное согласие на информирование. При этом если сумма накопленных долгов по налогам, пеням или штрафам превысит 3 тысячи рублей, может быть принято решение об их взыскании. Касается это юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

«Если в течение трех лет со дня истечения срока исполнения самого раннего требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, учитываемого налоговым органом при расчете общей суммы налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, подлежащей взысканию, такая сумма налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов превысила 3 000 рублей, решение о взыскании принимается в течение двух месяцев со дня, когда указанная сумма превысила 3 000 рублей», — говорится в новой редакции пункте 3 статьи 46 Налогового кодекса.

Сообщить об этом решении налогоплательщику (юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю) налоговая служба должна будет в течение шести дней. Если связаться с ним не представляется возможным, ему будет отправлено заказное письмо. Спустя шесть дней после его доставки будет считаться, что уведомление получено. Обе поправки были внесены в Налоговый кодекс в конце ноября 2019 го, пишут «Известия».