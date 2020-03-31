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сегодня, 11:25 3

В России ученые создали высокоточный тест для диагностики коронавируса

В России ученые создали высокоточный тест для диагностики коронавируса
Фото: pixabay.com

Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции. Набор уже прошел клинические испытания и 25 марта был зарегистрирован для использования в Российской Федерации.

Институт, который разработал высокоточный тест, является одним из ведущих научных учреждений в России, обладает огромным опытом по созданию диагностических наборов для выявления различных инфекционных заболеваний и собственными производственными мощностями для их массового производства, сообщает пресс-служба федерального Роспотребнадзора.

«Новый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности и позволяет выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но дифференцировать его от других SARS-Cov-родственных вирусов, а также MERS-Cov (Ближневосточный респираторный синдром). Благодаря новому тесту в арсенале Роспотребнадзора появился еще один эффективный инструмент в борьбе с пандемией», – заявляют в ведомстве.

Там подчеркивают, что массовое тестирование – один из важнейших факторов, позволяющих остановить дальнейшее распространение инфекции. Проведение исследований на коронавирусную инфекцию большого количества людей поможет эффективно выявлять заболевших на ранних стадиях, а также носителей инфекции, у которых заболевание протекает без симптомов, и своевременно изолировать их.

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#коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • Хаим Шульман

    Хаим Шульман
    1 час назад

    Епт УЧЕНЫЕ РОССИИ????

  • titan28

    titan28
    1 час назад

    это анектод? типа как е-мобиль))) да кто придумает такой тест долларовым милиардером станет

  • Walyubyes

    Walyubyes
    35 минут назад

    Высокоточный тест давно существует. Используется в США, Израиле, Италии и прочая...он в 100 раз точнее.

    Зачем изобретать велик?

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