В России ученые создали высокоточный тест для диагностики коронавируса

Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции. Набор уже прошел клинические испытания и 25 марта был зарегистрирован для использования в Российской Федерации.

Институт, который разработал высокоточный тест, является одним из ведущих научных учреждений в России, обладает огромным опытом по созданию диагностических наборов для выявления различных инфекционных заболеваний и собственными производственными мощностями для их массового производства, сообщает пресс-служба федерального Роспотребнадзора.

«Новый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности и позволяет выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но дифференцировать его от других SARS-Cov-родственных вирусов, а также MERS-Cov (Ближневосточный респираторный синдром). Благодаря новому тесту в арсенале Роспотребнадзора появился еще один эффективный инструмент в борьбе с пандемией», – заявляют в ведомстве.

Там подчеркивают, что массовое тестирование – один из важнейших факторов, позволяющих остановить дальнейшее распространение инфекции. Проведение исследований на коронавирусную инфекцию большого количества людей поможет эффективно выявлять заболевших на ранних стадиях, а также носителей инфекции, у которых заболевание протекает без симптомов, и своевременно изолировать их.