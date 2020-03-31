Владимир Путин дал новые поручения, связанные с коронавирусом

Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с полномочными представителями президента в федеральных округах. Обсуждались меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции и задачи по обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.

Глава страны напомнил о перечне поручений по тем мерам, о которых он говорил во время своего обращения. Он отметил, что сейчас принципиальное значение имеет эффективное взаимодействие местных, региональных и федеральных структур, их слаженная работа.

«Не должно быть самоуспокоенности, но нужна именно спокойная, уверенная и надежная работа, укрепляющая доверие граждан. В том числе постоянное и объективное информирование людей по развитию ситуации и принимаемым мерам. Это самое лучший ответ на всякого рода провокации, дурацкие слухи и злонамеренные домыслы. (…) Сегодня делается все, чтобы угроза не затронула большого количества людей. Но подготовка должна быть проведена во всех регионах и с учетом всех просчитанных вариантов развития ситуации на основе опыта других стран. Нужно принимать все необходимые в данной ситуации меры. Даже если они людям, не посвященным в проблему, кажутся для России сегодня несколько избыточными. Как говорится, береженого бог бережет», – заявил президент.

Путин обратился к главам регионов и поручил им в ближайшие дни завершить полную инвентаризацию состояния и готовности медучреждений. Вся информация должна быть сведена в единую базу данных.

Под личную ответственность губернаторов поручено детально оценить реальную готовность коечного фонда, использовать все возможности, чтобы быстро нарастить, если потребуется, резерв свободных коек. Также следует предусмотреть схемы межрегионального взаимодействия, включая прием больных из соседних регионов, а также выезд медицинских бригад, служб скорой помощи за пределы своего региона. В таких случаях правительство должно предусмотреть компенсацию региональным бюджетам за счет федерального центра.

Еще одно поручение – оперативно задействовать все лабораторные мощности, а также развернуть дополнительные центры диагностики как в государственных, так и в частных медицинских организациях, чтобы в ближайшие дни резко нарастить объемы тестирования на коронавирус. Профильные предприятия должны подключить к выпуску эффективных тест‑систем, а уже созданные – оперативно зарегистрировать.

Также должна быть проведена инвентаризация аппаратов искусственной вентиляции легких, которые востребованы при лечении тяжелых осложнений, связанных с коронавирусом. Должны не просто подсчитать количество этих аппаратов, но их реальная готовность к работе, включая наличие запасных частей и расходных материалов. Кроме того необходимо дополнительно обучить врачей работе с аппаратами ИВЛ, чтобы не возникло кадрового голода.

«Я вижу, что наши медики проявляют в подавляющем большинстве случаев удивительную самоотдачу, профессионализм и дисциплину. Надо их поддержать. И кадрового дефицита при любом развитии ситуации быть не должно», – отметил Владимир Путин.

В условиях возрастающей нагрузки на профильных специалистов – пульмонологов, реаниматологов, терапевтов, сотрудников бригад скорой помощи, в регионах должны проработать вопрос по подключению к работе врачей других специальностей, ординаторов, профессоров, преподавателей медицинских учебных заведений, а для помощи среднему медперсоналу – практикантов и студентов медицинских учебных заведений. Для выплат, связанных с особым режимом работы врачей, медсестер, другого медперсонала, работников служб скорой помощи средства выделены, подчеркнул президент.

Также должен быть создан дополнительный резерв по всем препаратам, которые используются для борьбы с коронавирусом и его осложнениями.

Особое внимание в части разъяснительной работы должно быть уделено людям старшего поколения, которые находятся в группе риска. Они и их родственники должны понимать, что сейчас тем, кому больше 65 лет, безопаснее находиться дома. При этом им должна быть оказана поддержка в виде медпомощи, доставки продуктов, лекарств и других необходимых вещей. Причем такая помощь важна не только со стороны властей, но и близких, подчеркнул Владимир Путин.

Еще одна задача на местах: максимально локализовать потенциальные источники распространения болезни. Тех, кто за последние 2 недели побывал в странах с неблагополучной обстановкой по коронавирусу должны продолжать выявляя, обеспечить им режим карантина или самоизоляции, наладить контроль за состоянием здоровья их и членов их семей, установить все контакты, которые могли привести к передаче болезни другим людям.

«Такая работа должна быть проведена реально, хочу это подчеркнуть, реально, на деле, а не по бумажкам и не по отчетам. Без всяких исключений», – заявил президент.

Также властям поручено контролировать, как исполняется запрет на работу мест массового скопления людей. Нарушения глава государства назвал преступной халатностью.

К тем, кто по роду деятельности продолжает работу поручено предъявлять особые, повышенные требования безопасности в части строгого соблюдения санитарных режимов, регулярной дезинфекции помещений, а также обеспечения персонала индивидуальными средствами защиты.

При этом в органах власти и на непрерывных производствах должны предусмотреть удаленную работу и гибкие графики.

Кроме того, президент поручил контролировать ситуацию с ценами на продовольствие, лекарства, средства индивидуальной защиты, другие востребованные сейчас товары и «жестко пресекать любые факты спекуляции, монопольного взвинчивания цен», потому что, как отметил Путин «в семье не без урода».

Также каждый регион должен сформировать список системно значимых предприятий и отраслей, по которым необходим особый мониторинг, чтобы обеспечивать работоспособность таких предприятий, а значит, и сохранение рабочих мест.

Кабмину поручено увеличить объемы финансирования для поддержки кредитования бизнеса на местах и ускорить выделение средств.

Несмотря на то, что отсрочки по налогам и другие меры поддержки малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей скажутся на региональных бюджетах, регионы не должны урезать текущие бюджетные расходы. Для этого правительству и Мифину поручено сформировать комплекс системных шагов и предусмотреть необходимое финансирование для обеспечения устойчивости региональных бюджетов, а полпредам – контролировать целевой характер и эффективное расходование этих средств на местах.

«И в целом прошу не просто детально, а в ежедневном режиме отслеживать ситуацию. Напомню, например, что до 10 мая власти всех регионов должны завершить передачу налоговым органам информации из загсов. Это необходимо, чтобы уже с июня, как и говорил в обращении к гражданам страны, начать выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно. Окажите, пожалуйста, регионам всю необходимую информационную и методическую поддержку в выполнении этого и других поручений», – подытожил Владимир Путин.