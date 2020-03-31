Амурский театр драмы предлагает посмотреть видеозапись спектакля «На бойком месте»

Амурский театр драмы в рамках проекта #культураонлайн разместил на сайте видеозапись спектакля «На бойком месте». Постановку по пьесе Александра Островского в разработке театрального режиссера Леонида Хейфеца осуществил его ученик – московский режиссер, заслуженный артист России Борис Конный. Премьера состоялась 29 января 1998 года.

Как вспоминают актеры, сложная и масштабная театральная работа стала испытанием для актеров, которые только вернулись спустя много лет скитания по приспособленным помещениям во время ремонта здания театра.

«На бойком месте» – музыкальная комедия, в которой не только много театрального действа, но еще много песен и танцев. Более 10 сезонов яркий спектакль был в репертуаре и пользовался успехом у театралов.

В 2000 году по инициативе Амурского театра драмы в Благовещенске проводился Дальневосточный театральный фестиваль «Благая весть» с участием ведущих российских критиков и театроведов. Тогда амурский коллектив был удостоен премии по шести номинациям за спектакль «На бойком месте».

В нем заняты народный артист России Владимир Матвеев, артисты Роберт Сахалов, Игорь Булатов, Анна Радецкая, Татьяна Телегина, Василий Веровчук, Ринат Фазлеев, Константин Таванцев, Марина Щекина, Олег Бойко и другие.

Действие происходит на большой дороге, среди леса, на постоялом дворе под названием «На бойком месте» более 150 лет назад. Комедия «На бойком месте» впервые была напечатана в сентябрьском номере журнала «Современник» в 1865 году.

Амурский театр драмы начал публиковать видеозаписи своих спектаклей с 29 марта, они будут размещаться внизу на главной странице официального сайта amurteatr.ru. Первой зрителям предложили посмотреть премьеру 1998 года — музыкальную комедию «Стакан воды», который поставил режиссер Вячеслав Судов. «На данный момент Амурский театр драмы готовится к двум спектаклям, актеры учат роли», — пояснила директор театра Татьяна Бедина.