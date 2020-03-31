«Аэрофлот» отменил более 60 рейсов из-за ограничений по количеству пассажиров

«Аэрофлот» отменил 62 рейса из-за ограничений по количеству пассажиров, прилетающих из-за границы в московский аэропорт Шереметьево. С 31 марта по 2 апреля будет выполняться по два-три чартера в день, сообщается на сайте авиакомпании.

Речь идет о 62 рейсах как из-за рубежа, так и обратно. Они перечислены в списке.

«Аэрофлот» 31 марта выполнит рейсы Москва — Дели и Бангкок — Москва, «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») выполнит рейс Денпасар — Москва. 1 апреля запланированы рейсы «Аэрофлота» Дели — Москва и «России» Монастир — Москва. 2 апреля «Аэрофлот» выполнит рейсы Москва — Лондон и Лондон — Москва, «Россия» — Коломбо — Москва.

В понедельник, 30 марта, стало известно, россияне смогут прилетать из-за рубежа в Москву только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, в воздушные гавани других регионов – не более 200 человек в сутки.

Как пояснили в Росавиации, это решение принято оперативным штабом российского правительства по предупреждению распространения коронавируса. Ограничения будут носить временный характер, пишет РИА Новости.