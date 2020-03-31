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сегодня, 10:52 8

Штрафы за нарушение карантина в России серьезно ужесточат и для граждан, и для юрлиц

Штрафы за нарушение карантина в России серьезно ужесточат и для граждан, и для юрлиц
Фото: www.province.ru

Кабинет министров одобрил поправки в КоАП об ужесточении ответственности за нарушение карантина. Гражданам грозит штраф от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Кабмин одобрил соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Усилить работу по предупреждению распространения коронавируса поручил премьер-министр России Михаил Мишустин. На заседании кабинета министров в частности было озвучено, что ужесточается ответственность за нарушение карантинных мер. Глава правительства заявил о введении штрафов для тех, кто не соблюдает требования, введенные в связи с коронавирусом 26 марта.

«К сожалению, есть люди, которые демонстрируют редкое легкомыслие в том, что касается безопасности окружающих, даже собственного здоровья. Именно поэтому мы вносим поправки сегодня в Кодекс об административных правонарушениях и вводим санкции для тех, кто откажется соблюдать установленные правила, мы будем штрафовать и граждан, и должностных, и юридических лиц», – уточнил Мишустин.

27 марта комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки в КоАП. Согласно законопроекту, если гражданин нарушил режим карантина в условиях угрозы распространения заболевания, ему грозит штраф от 15 тысяч рублей до 40 тысяч рублей, если должностное лицо – от 50 тысяч рублей до 150 тысяч рублей, если юридическое лицо – от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Если указанные нарушения повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть человека, но не содержат признаков преступления, размер взыскания составит для граждан от 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, для юридических лиц – от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Соответствующая ответственность устанавливается в ст. 6.3 КоАП за «нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий», действующих в условиях ЧС или при возникновении угрозы распространения опасного заболевания, а также в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), пишет ТАСС.

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#коронавирус #финансы

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    богатые барыги завезли вирус изза границы-а штрафы платить будет простой народ

  • OperKot

    OperKot
    2 часа назад

    А чё собственно режим ЧС не вводят? Зачем все эти полумеры?

    Ах да, потому что при режиме ЧС государство уже будет заботится о народонаселении, а так же приостанавливается, выплата ипотек, кредитов, арендных платежей, зарплат, алиментов итд...

    грусть-тоска-пячаль.

  • Rick1979

    Rick1979
    1 час назад

    Самоизоляция не тоже самое, что карантин. Не надо делать подмену понятий. За нарушение карантина штрафы, - правильно, но трактовать что самоизоляция аналогична карантину - за это соответствующих сотрудников соответствующих ведомств надо тоже наказывать, но не штрафом, а сразу увольнением.

  • Хаим Шульман

    Хаим Шульман
    1 час назад

    ОШКУРИВАНИЕ ВСЕХ)))

    ПОД ПРИКРЫТИЕМ ВИРУСА)))

  • Управляющий

    Управляющий
    1 час назад

    Штрафы по административным нарушениям предпринимателей все бы отменили , а так только деньги с народа драть

  • Управляющий

    Управляющий
    1 час назад

    Штрафы по административным нарушениям предпринимателей все бы отменили , а так только деньги с народа драть

  • Мозг

    Мозг
    48 минут назад

    А у нас разве объявляли карантин?

  • mm_Юлия Папушева

    mm_Юлия Папушева
    24 минуты назад

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