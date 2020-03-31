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сегодня, 10:53 2

Коридор через таможню Благовещенск – Хэйхэ на этой неделе откроется 2 раза

Коридор через таможню Благовещенск – Хэйхэ на этой неделе откроется 2 раза
Фото: Амур.инфо

Временные пассажирские коридоры через пункты пропуска Благовещенск и Хэйхэ возобновляют свою работу. На этой неделе они будут организованы 1 и 3 апреля.

Договоренность об этом накануне была достигнута с федеральными компетентными органами. Режим работы меняться не будет: коридор открывается в 14:00, а последние пассажирские автобусы с территории РФ и КНР отправятся в 16:30 по амурскому времени.

Цикличность работы временного пассажирского коридора через российско-китайскую границу также планируют сохранить на следующей неделе. Его откроют в понедельник – 6 апреля, в среду – 8 апреля и в пятницу – 10 апреля.

Всем прибывшим через международные пункты пропуска, помимо двойного тепловизионного контроля и сдачи анализов, предстоит пройти обязательный двухнедельный карантин, сообщает амурское министерство экономического развития.

Временные пассажирские коридоры организуются через пункты пропуска Благовещенск и Хэйхэ с 27 января 2020 года. По согласованию с китайской стороной из Китая в Россию могут прибывать только россияне и граждане КНР с видом на жительство в нашей стране. По аналогичному коридору через пункт пропуска Благовещенск из России в Китай могут выехать только граждане КНР.

За это время в Благовещенск смогли вернуться 646 россиян и 71 китайский гражданин с видом на жительство. В Китай выехало 882 гражданина КНР. При пересечении государственной границы через временные коридоры пунктов пропуска Благовещенск и Хэйхэ за два месяца не было выявлено ни одного пассажира с коронавирусной инфекцией.

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#Китай #таможня

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Комментарии
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  • Mr.Gibkiy

    Mr.Gibkiy
    2 часа назад

    Сжечь напалмом этот коридор.

  • батарейка

    батарейка
    37 минут назад

    Долго это будет тянуться?.сделали бы 2 раза в месяц и хватит.

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