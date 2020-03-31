Амурским ветеранам окажут бесплатные услуги по зубному протезированию

В минздраве утвержден порядок организации бесплатного зубопротезирования ветеранов Великой Отечественной войны. Соответствующие изменения внесены в государственную программу «Развитие здравоохранения Амурской области».

«Изготовление и установка зубных протезов будет осуществляться за счет средств областного бюджета, – сообщила заместитель министра здравоохранения Наталья Газданова. – На эти цели выделено 2 миллиона 100 тысяч рублей. Уже сформирован реестр инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в протезировании и желающих воспользоваться этой возможностью. Таких у нас 70 человек. Работа по зубопротезированию ветеранов будет проводиться в течение 2020 года».

Ветеранам Великой Отечественной войны гарантируется ортопедическая стоматологическая помощь по изготовлению съемных зубных протезов (частичных и полных пластиночных).

Услуги будут осуществлять 12 медицинских организаций области: «Стоматологическая поликлиника г. Благовещенска», «Белогорская больница», «Больница р.п. (пгт) Прогресс», «Свободненская городская поликлиника», «Шимановская больница», «Завитинская больница», «Ивановская больница», «Магдагачинская больница», «Мазановская больница», «Октябрьская больница», «Серышевская больница», «Сковородинская ЦРБ».

Для проведения бесплатного зубного протезирования в медицинской организации достаточно будет предъявить документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, и удостоверение ветерана Великой Отечественной войны.

Медработники указанных учреждений обязаны будут осмотреть ветерана в день обращения, определить наличие медицинских показаний и объем зубного протезирования, сообщает правительство Амурской области.

Не позднее, чем за 15 рабочих дней до даты проведения бесплатного зубного протезирования ветерану направят письменное уведомление о дате, времени и месте проведения бесплатного зубного протезирования по адресу его места жительства.