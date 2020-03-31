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В Благовещенске торговец контрафактной автосигнализацией попытался откупиться взяткой

В Благовещенске торговец контрафактной автосигнализацией попытался откупиться взяткой
Фото: www.vestitambov.ru

В Благовещенске следователи окончили расследование уголовного дела по обвинению 37-летнего мужчины в даче взятки сотруднику полиции. Горожанин дал деньги полицейскому, чтобы тот закрыл глаза на незаконную деятельность – преступник торговал контрафактной автомобильной сигнализацией.

Согласно материалам уголовного дела, 17 января 2020 года обвиняемый, находясь в салоне автомобиля, припаркованного в центре города, дал взятку сотруднику полиции в размере 30 тысяч рублей. За эту сумму страж порядка, по мнению злоумышленника, должен был вернуть ему изъятую ранее партию контрафактной автомобильной сигнализации, которую мужчина незаконно продавал. Кроме того, полицейский не должен был привлекать его к установленной законом ответственности.

Сотрудник полиции заблаговременно уведомил руководство УМВД России по Амурской области о склонении к совершению коррупционного преступления. В результате проведенных отделом экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Благовещенский» оперативно-розыскных мероприятий факт передачи незаконного денежного вознаграждения задокументирован.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий).

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем обвинительное заключение утверждено прокурором, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает амурское следственное управление.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • AmurLand

    AmurLand
    3 часа назад

    что за фраза? " Кроме того, полицейский должен был не его к установленной законом ответственности."

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