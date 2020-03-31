В Хэйхэ арестован мужчина за распространение видео с кашляющими людьми

Фото: biang.ru

В Хэйхэ арестовали 57-летнего мужчину по фамилии Цзян за то, что он распространял в интернете панику. Он выложил в сеть видео, на котором видно, как в гостиницу на карантин приезжают пассажиры с кашлем.

Видео из гостиницы города Хэйхэ, на котором видно заходящих на карантин кашляющих граждан, в китайские соцсети попало 29 марта. Закадровый комментарий гласит: «Тут есть и температурящие, как же страшно. В Хэйхэ опять небезопасно – более 100 человек привезли нам коронавирус». Как выяснилось, видео снял сам Цзян, который работает охранником в этой гостинице.

После появления видеоролика в соцсетях полиция обратилась в Штаб по борьбе с распространением коронавируса и попросила проверить информацию, содержащуюся в нем на подлинность, сообщает Biang.

«Как выяснилось, у ряда пассажиров одного из авиарейсов Харбин – Хэйхэ, которые прилетели в Хэйхэ в тот день, медики выявили кашель и повышенную температуру. В связи с этим их доставили в эту гостиницу на карантин. В тот же день после сдачи анализов медики отклонили вероятность коронавируса у этих людей и отправили по домам», – говорится в сообщении.

Мужчину приговорили к административному аресту на 10 суток.

В городе Хэйхэ с начала вспышки заболевания коронавирусной инфекции не разу не регистрировались больные. Все 14 заболевших коронавирусом были выявлены в городах Нэньцзян, Удалянчи и в уезде Суньу. На данный момент они выздоровели и выписаны из больниц.