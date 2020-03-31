Волонтеры готовятся к экзамену на знание Конституции РФ

Добровольцы, подавшие заявку на участие в проекте «Волонтеры Конституции», с 3 апреля начнут специальное обучение, в рамках которого сдадут «Гражданский экзамен» на знание Основного закона. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

При прохождении онлайн-курса участникам проекта «Волонтеры Конституции» будет предложено пройти тест по ссылке гражданскийэкзамен.рф/start/, состоящий из 56 вопросов, посвященный предлагаемым поправкам. По его завершении на почту волонтеру придёт именной сертификат, подтверждающий прохождение экзамена.

Проект «Гражданский экзамен» — это цифровая образовательная платформа, агрегатор актуальных знаний в области гражданского образования, а также цикл массовых общественно-просветительских акций. Впервые экзамен прошел в декабре 2019 года и охватил 200 тысяч человек, пишет РАПСИ.

Инициативу волонтёров поддержала Центральная избирательная комиссия, соответствующее соглашение было подписано в конце февраля. В рамках совместной работы волонтёры расскажут гражданам о поправках к Конституции и общероссийском голосовании.