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Волонтеры готовятся к экзамену на знание Конституции РФ

Волонтеры готовятся к экзамену на знание Конституции РФ
Фото: ТАСС

Добровольцы, подавшие заявку на участие в проекте «Волонтеры Конституции», с 3 апреля начнут специальное обучение, в рамках которого сдадут «Гражданский экзамен» на знание Основного закона. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

При прохождении онлайн-курса участникам проекта «Волонтеры Конституции» будет предложено пройти тест по ссылке гражданскийэкзамен.рф/start/, состоящий из 56 вопросов, посвященный предлагаемым поправкам. По его завершении на почту волонтеру придёт именной сертификат, подтверждающий прохождение экзамена.

Проект «Гражданский экзамен» — это цифровая образовательная платформа, агрегатор актуальных знаний в области гражданского образования, а также цикл массовых общественно-просветительских акций. Впервые экзамен прошел в декабре 2019 года и охватил 200 тысяч человек, пишет РАПСИ.

Инициативу волонтёров поддержала Центральная избирательная комиссия, соответствующее соглашение было подписано в конце февраля. В рамках совместной работы волонтёры расскажут гражданам о поправках к Конституции и общероссийском голосовании.

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