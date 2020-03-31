Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:35 2

Режим самоизоляции введен в 27 регионах России

Режим самоизоляции введен в 27 регионах России
Фото: news.allcrimea.net

Вслед за Москвой и Московской областью 25 регионов России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса. Покидать квартиру разрешается только при крайней необходимости.

Режим самоизоляции введен в Санкт-Петербурге, Адыгее, Архангельской, Белгородской, Вологодской, Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Курской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской, Ростовской, Калужской областях, а также в Марий Эл, Республике Коми, Татарстане, Чечне, Чувашии, Якутии.

Выходить из дома разрешается только при необходимости обращения за неотложной медицинской помощью, при наличии прямой угрозы жизни и здоровью, для поездок на работу (если сотрудника не освободили от служебных обязанностей), для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, для выноса мусора, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания.

Как сообщает РИА Новости, при этом вводится режим социальной дистанции – необходимо держаться на расстоянии полутора метров друг от друга. Исключением станут поездки в такси.

Президент Владимир Путин назвал такие меры оправданными и призвал россиян отнестись к ним серьезно.

В понедельник, 30 марта, премьер-министр Михаил Мишустин попросил власти российских регионов обратить внимание на ограничительные меры, введенные в Москве и Подмосковье в свете пандемии коронавируса, и проработать возможность введения аналогичных норм.

Просмотров всего: 377

#коронавирус

распечатать


Власть 1

Энергетики Белогорска отменили запланированное отключение электроэнергии
Коронавирус 26

Амурские предприниматели перечислили меры поддержки, которые помогут спасти экономику
Общество 1

Центры занятости населения в Приамурье перешли на дистанционную работу

Коронавирус 3

За сутки в России выявлено более 300 заболевших коронавирусом
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • амурская алена

    амурская алена
    9 минут назад

    А Амурская область где?Не разрешило правительство?Или нет необходимости? Кто ответит?

  • Демидыч

    Демидыч
    7 минут назад

    а у нас то зачем?изза одной заболевшей?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь