Режим самоизоляции введен в 27 регионах России

Вслед за Москвой и Московской областью 25 регионов России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса. Покидать квартиру разрешается только при крайней необходимости.

Режим самоизоляции введен в Санкт-Петербурге, Адыгее, Архангельской, Белгородской, Вологодской, Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Курской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской, Ростовской, Калужской областях, а также в Марий Эл, Республике Коми, Татарстане, Чечне, Чувашии, Якутии.

Выходить из дома разрешается только при необходимости обращения за неотложной медицинской помощью, при наличии прямой угрозы жизни и здоровью, для поездок на работу (если сотрудника не освободили от служебных обязанностей), для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, для выноса мусора, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания.

Как сообщает РИА Новости, при этом вводится режим социальной дистанции – необходимо держаться на расстоянии полутора метров друг от друга. Исключением станут поездки в такси.

Президент Владимир Путин назвал такие меры оправданными и призвал россиян отнестись к ним серьезно.

В понедельник, 30 марта, премьер-министр Михаил Мишустин попросил власти российских регионов обратить внимание на ограничительные меры, введенные в Москве и Подмосковье в свете пандемии коронавируса, и проработать возможность введения аналогичных норм.