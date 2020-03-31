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В Тюмени хирурги удалили у женщины опухоль с зубами и волосами эмбриона внутри

В Тюмени хирурги удалили у женщины опухоль с зубами и волосами эмбриона внутри
Фото: Sasin Tipchai с сайта Pixabay

Врачи медико-санитарной части (МСЧ) «Нефтяник» в Тюмени вырезали у пациентки опухоль, внутри которой оказались волосы и зубы эмбриона. От этом сообщил сообщает региональный департамент здравоохранения.

«В клинику поступила пациентка с диагнозом "кистома яичника". Во время лапароскопической лазерной овариоцистэктомии врач-гинеколог обнаружила, что кроме жировой ткани в кисте содержались пучок волос и четыре зуба», – цитируют РИА Новости департамент здравоохранения.

Операция прошла успешно, на следующий день женщина выписалась из стационара, а уже через неделю она сможет вернуться к активному образу жизни.

Как пояснили в ведомстве, подобные доброкачественные опухоли возникают из-за нарушения развития клеток эмбриона и могут содержать практически все ткани организма: волосы, ногти, хрящи, кости, зубы, а также отдельные органы и части тела.

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#здоровье #медицина

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