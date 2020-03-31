Собак научат вычислять больных коронавирусом по запаху: обзор прессы

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Генпрокуратура подсчитала ущерб от коррупции; на ажиотажном спросе богатеют владельцы гипермаркетов; в Британии посадят за решетку, если в шутку кто-решил покашлять. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Летят утки

В «Мире новостей» прочел о том, что в Британии будут учить собак определять коронавирусную инфекцию по запаху. В прошлом специально надрессированные псы научились вынюхивать рак, болезнь Паркинсона, малярию и некоторые бактериальные инфекции. Эксперты-дрессировщики уверены, что собаки могут определять COVID-19. В данный момент исследователи пытаются найти способ, который позволит безопасно уловить запах вируса у пациентов, чтобы показать его собакам.

Очень интересно

В «Российской газете» сегодня говорится о том, что в Генпрокуратуре подсчитали ущерб от коррупционных преступлений. В прошлом году он составил немногим более 55 миллиардов рублей. Но здесь, как вы понимаете, речь о раскрытых преступлениях. Сумму от ущерба преступлений нераскрытых попробуйте представить сами.

И это, пожалуй, единственная (или одна из очень немногих) публикаций не о коронавирусе. Даже перенос изменений в техосмотре – и тот связан с пандемией.

Полный абзац

Ну, впрочем, давно известно, что кому война, а кому мать родна. В «Комсомольской правде» можно прочесть о том, как ажиотажный спрос на все что ни попадя озолотил владельцев гипермаркетов. В качестве примера приводится Ашан, который начал продавать комплексные тележки с сахаром, гречкой, макаронами, подсолнечным маслом и туалетной бумагой. То есть не надо шариться по прилавкам с поисках этих товаров. Добавил недостающее – и в кассу. Быстро и качественно. И черт с ним, что подсунули что-то ненужное или просроченное. Газета приводит хорошую поговорку: пока дураки сходят с ума, умные делают деньги.

Вам статья

Уж коль скоро у нас чуть ли не повсеместно объявлен карантин (с разной степенью жесткости), не могу не пересказать материал «Комсомолки», в котором говорится, как борются с его нарушителями в разных странах. Так, в Сингапуре за нарушение дистанции штрафуют на 10 000 долларов США. В лучшем случае, посадят на полгода. А вот в Британии за решетку посадят на два года. Правда, не за нарушение режима, а за дурные шутки, например, за имитацию кашля. Об остальном – прочтите сами.

На посошок

Есть в карантинах и много положительного (это не считая уже того, что и вводятся-то они сугубо из намерения спасти жизнь и здоровье!). Так вот, «Комсомолка» рассказывает о том, что «Короля Лира» Шекспир написал как раз во время эпидемии чумы. Но ладно Шекспир с его моральными исканиями. А вот Боккаччо (кстати, тоже во время чумы) создал эротически-озорного «Декамерона»! Кругом чумища, люди умирают, санитары в зловещих черных одеяниях с вороньими носами ходят, а Боккаччо сидит себе в облаках эротических фантазий и перекладывает их на бумагу.

Между прочим, и закон всемирного тяготения Ньютону пришел в голову от безделья. Тут же вспоминается и болдинское затворничество Пушкина, но про это в газете не пишут, что и позволяет мне закончить обзор.