Выбор читателей за 30 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 30 марта.

В областном правительстве прошла очередная пресс-конференция с оперативной информацией по коронавирусу. Руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Курганова рассказала о том, как удалось выявить первый случая заражения в регионе и в каком состоянии сейчас находится пациентка.

До 5 апреля сокращены автобусные рейсы на межмуниципальной маршрутной сети Приамурья. Меры направлены на профилактику распространения коронавирусной инфекции в регионе. Об этом корреспонденту Амур.инфо сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

В Благовещенске граждан по громкой связи призывают оставаться дома в связи с распространением коронавируса.

В Амурской области полицейские продолжают проводить мероприятия по предупреждению распространения коронавируса. Сформирован временный оперативный штаб УМВД по мониторингу обстановки на территории региона, координации действий сил и средств, сбору и анализу поступающей информации.