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сегодня, 00:30

Выбор читателей за 30 марта

Выбор читателей за 30 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 30 марта.

Первый круг контактных с больной коронавирусом здоров (видео)

В областном правительстве прошла очередная пресс-конференция с оперативной информацией по коронавирусу. Руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Курганова рассказала о том, как удалось выявить первый случая заражения в регионе и в каком состоянии сейчас находится пациентка.

Амурский минтранс сообщил о сокращении автобусных рейсов

До 5 апреля сокращены автобусные рейсы на межмуниципальной маршрутной сети Приамурья. Меры направлены на профилактику распространения коронавирусной инфекции в регионе. Об этом корреспонденту Амур.инфо сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

В нескольких точках Благовещенска установлены громкоговорители: людей призывают оставаться дома

В Благовещенске граждан по громкой связи призывают оставаться дома в связи с распространением коронавируса.

Сотрудники полиции контролируют соблюдение карантина в Амурской области

В Амурской области полицейские продолжают проводить мероприятия по предупреждению распространения коронавируса. Сформирован временный оперативный штаб УМВД по мониторингу обстановки на территории региона, координации действий сил и средств, сбору и анализу поступающей информации.

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#Обзор #интернет #СМИ

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