В Амурской области пройдёт Кубок по киберфутболу

Амурская федерация футбола решила провести турнир по киберфутболу. Соперничать на виртуальном футбольном поле теперь смогут как действующие игроки, так и болельщики, проживающие в любом населенном пункте Амурской области.

«Как правило, в повседневной жизни соперниками в этой игре становились друзья по двору, школе, по интернет-форумам, определяя сильнейшего в товарищеских встречах. Теперь, заявившиеся на турнир, могут разыграть официальный титул областного значения. Формула проведения будет аналогична проведению крупнейших международных турниров: групповой этап и стадия плей-офф», – сообщается на сайте амурского минспорта.

Целью проведения турнира является подготовка киберспортсменов Амурской области к участию в турнирах и повышение уровня спортивного мастерства. После проведения заявочной компании турнир начнётcя 4 апреля, информация о ходе его проведения будет отражаться на сайте футбольной федерации afs28.ru.

Для того чтобы участвовать, понадобится игровая приставка Sony PlayStation 4 (в комплекте уже идёт джойстик) и игра FIFA 20. Также понадобится подключение к интернету и специальная подписка PS Plus. Подробности в положении.

«Плюсом является то, что на турнире могут участвовать как люди со стажем, так и те, кто только недавно в этой игре, и далеко не всегда тут решает опыт, набранный годами игры», – пояснил главный судья соревнований Степан Карпенко.