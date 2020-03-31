Гороскоп 31 марта: Рыб ждет успех в личной жизни, Козерогам не стоит конфликтовать

Восход Солнца: 06:07

Заход Солнца: 19:00

Солнце в Овне.

Овен. Первая половина дня будет сопряжена с неожиданными известиями, приключениями или нестандартными ситуациями, с которыми Вы сможете справиться только благодаря интуиции и склонности к абстрактному мышлению. Очень благоприятное время для семейных отношений, положительных изменений в личной жизни, новых знакомств.

Телец. Сегодня для Тельцов предпочтительнее индивидуальная работа, чем коллективный труд. Не ждите участия и помощи. Самые сложные проблемы рассматривайте хладнокровно. Рекомендуется провести вечер в одиночестве. Чтобы успокоиться, займитесь любимым делом, отложив все домашние хлопоты. При соблюдении рекомендаций к концу дня вероятно установление равновесия.

Близнецы. День разрешения противоречий. Возможно, Вы сможете победить в себе несговорчивость и категоричность. Осмотрительность поможет избежать новых неприятностей. Результаты событий этого дня могут серьезно повлиять на ваше представление о себе.

Рак. Разногласия, излишнее упрямство или клевета недоброжелателя могут нарушить равновесие и доверительную обстановку в семье. Неожиданное известие, новые обязанности или домашние хлопоты потребуют от Вас много времени и сил. Исключите новые знакомства или общение с неприятными для Вас людьми.

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Лев. Ответственное отношение к делу позволит преодолеть все преграды и препятствия на пути к успеху. Звезды рекомендуют наметить приоритеты и правильно распределить свое время. Ваша энергичность может увлечь или удивить окружающих. Не исключено появление свежих идей, которые позволят найти новые источники заработка.

Дева. Нужно быть осторожным и внимательным при выполнении любого дела. Звезды советуют не предпринимать активных действий и не заниматься делами, требующими скрупулезности и ювелирной точности исполнения. Вероятны домашние хлопоты или недомогание. Душевный дискомфорт затянется на какое-то время.

Весы. Этот день связан с милосердием, помощью, исцелением. Возможно, от Вас ждут помощи коллеги, друзья или близкие. Неприятные события последних дней дадут о себе знать. Попробуйте прогуляться перед сном, полежать в теплой ванне или выпить на ночь чашку теплого молока с медом или же чаю. Наверняка, одно из этих средств окажется действенным.

Скорпион. Вам вдруг может показаться, что все потеряло смысл, но скоро тучи разойдутся, и Вы почувствуете уверенность в своих силах. Возможно, что Вам удастся выяснить все мучившие вас вопросы, отношения с близкими станут понятными и гармоничными.

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Стрелец. Общая нестабильная обстановка и конфликтная ситуация в семье потребует от вас больших затрат жизненных сил. Возможно, что сегодня Вы получите негативную информацию о своих партнерах или близких людях. Постарайтесь сдержать себя в своем стремлении наказать или отомстить. Вам нужно только определиться в отношениях к этим людям.

Козерог. Вероятно, мелкие бытовые и служебные хлопоты внесут суету и беспорядок в сферу профессиональной деятельности. Постарайтесь избегать обещаний, клятв и ненужных разговоров, потому что сейчас они ни к чему, кроме взаимного раздражения, не приведут. В отношениях с домочадцами назревает конфликтная ситуация, однако звезды рекомендуют проявить твердость в отстаивании своего мнения.

Водолей. Один из «чистых» дней, отмеченных гармонией и справедливостью. Благоприятен для отдыха, развлечений, совместных мероприятий. Общение со старыми друзьями, родственниками или партнерами позволит упрочить финансовое положение или создать некую стартовую площадку для будущих успехов. Этот день звезды рекомендуют посвятить проблемам личной жизни, укреплению здоровья и духовному развитию.

Рыбы. День может Вас порадовать. Ваша целеустремленность и творческий подход к любому делу приведет к высоким результатам. День благоприятный для заключения сделок, деловых встреч. Возможны успехи в деловой и личной жизни.

Астролог: Вальдемар Небоходцев