Гороскоп на апрель 2020 года: Весы будут впадать в крайности, Львы обнаружат новый талант

Апрель – время тепла и расцвета не только в природе, но и в жизни. Как предсказывает гороскоп на этот месяц, в апреле 2020 года для всех знаков Зодиака наступает период приятных сюрпризов, успехов и развития. Однако звезды советуют не расслабляться. Для многих этот месяц станет началом новой жизни – кто-то решится на смену работы, тем более звезды сулят множество предложений о повышении квалификации и карьерный рост, а кто-то поставит точку в изживших себя отношениях.

Овен. В этом месяце Вас будут поддерживать звезды во всех на­чинаниях. Но только если будете регулярно, систематически и целенаправленно работать над своими проектами. Это может быть, кстати, и внутренняя работа над собой.

Телец. Тельцы, Вы в апреле, скорее всего, на досуге будете целенаправленно окружать себя людьми, которые могут Вас чем-то развлечь. Велика вероятность, что вам захочется активного общения и времяпрепровождения, которое не оставит вам времени на какие-то не очень позитивные мысли.

Близнецы. В апреле 2020 года у Близнецов появится возможность отдохнуть от суеты. Апрельские дни благоприятны для совершенствования своих талантов, мастерства. Вероятно, Близнецы даже смогут подзаработать, продавая результаты своих трудов.

Рак. В отличии от марта, в апреле представителям знака Зодиака Рак как раз стоит отделиться от коллектива и попробовать возвратиться к индивидуальной деятельности. Также возможно, как вариант, завести общий бизнес с участием своей второй половины, и это поможет Вам почаще быть вместе и сохранить отношения в семье на весь будущий год.

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Лев. Львы проявят небывалую смекалку и сообразительность, чем сильно удивят окружающих людей. Да и не только их, но и сами от себя будут в диком восторге. А это уже многое значит! Львы от природы имеют один удивительный талант – из мухи делать слона.

Дева. Девы весь апрель будут на удивление прозорливы и очень находчивы. Умело заглядывая в глубь вещей, Вы сможете сделать для себя ряд важных открытий. Причем, Вы увидите то, что по своему легкомыслию пропустят коллеги, родственники, друзья и просто знакомые.

Весы. Апрель для Весов - весьма неординарный период. Очень много времени и внимания Весам придется уделять разным мелочам, что будет постоянно выводить их из равновесия. Некоторые Весы начнут впадать в крайности, но такова жизнь: она порой преподносит сюрпризы, о которых и мыслей не было.

Скорпион. Многие Скорпионы будут невероятно счастливы, но все свои эмоции и волнения будут скрывать под маской абсолютного безразличия. И все потому, что будут бояться спугнуть удачу. К счастью, опасения окажутся напрасными, никто не сможет помешать наслаждаться успехом и радостными моментами. В этом месяце Скорпионы смогут распрощаться со своим прошлым и отпустить его.

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Стрелец. Стрельцам звезды обещают новое увлечение. Вы сможете понять и приблизиться к чему-то совершенно новому для себя. Новые возможности ждут Вас.

Козерог. Важный месяц для Козерогов, которые хотят улучшить свое материальное положение. Вы можете добиться успехов в переговорах по поводу повышения зарплаты или дешево купить нужную вещь.

Водолей. В деловой сфере ожидается несколько значимых карьерных достижений. Они станут возможными благодаря примененному Вами творческому подходу, личному обаянию и артистизму. В этом месяце Вам захочется уйти от привычного образа. Не отказывайте себе в этом удовольствии.

Рыбы. Апрель будет непростым для Рыб. Они будут чувствовать приливы энергии, которые будет сменяться полным умиротворением и расслабленностью. Благодаря решительности можно оказаться в центре всеобщего внимания.

Астролог: Вальдемар Небоходцев