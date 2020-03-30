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сегодня, 22:14 0

Энергетики Белогорска отменили запланированное отключение электроэнергии

Энергетики Белогорска отменили запланированное отключение электроэнергии

В Белогорске отменили отключение электроснабжения, планируемое ранее для регламентных работ 31 марта, 1 и 2 апреля. Договоренность об этом достигнута между главой Белогорска Станиславом Мелюковым и начальником Белогорского РЭС Александром Мекшуном на период карантина, объявленного в целях профилактики распространения коронавируса на территории региона.

Ранее в инстаграм-аккаунт главы поступило много обращений с просьбой решить этот вопрос.

«В связи с вводом режима повышенной готовности в области и переходом на дистанционное обучение учащихся средних образовательных учреждений, а также удаленную работу сотрудников ряда компаний, работы, требующие отключения электроэнергии, будут проводиться позже, сообщил диспетчер Белогорского РЭС ДРСК. – Число и время, на которое перенесем плановые работы, сообщим дополнительно. На сегодняшний день в Белогорске все линии электропередач работают в штатном режиме».

«Я благодарю энергетиков за понимание проблем людей, которые вынуждены находиться на карантине. Понятно и то, что плановые работы на объектах энергетики проводить нужно. Решение отменить отключение электроэнергии – хороший пример взаимодействия», – приводит цитату главы города Станислава Мелюкова пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #коронавирус #энергетика

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