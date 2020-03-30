Амурские предприниматели перечислили меры поддержки, которые помогут спасти экономику

Налоговая отсрочка, льготное кредитование, фиксированная процентная ставка – те меры, которые государство предлагает для поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса. Однако амурские предприниматели говорят, что этих мер недостаточно. Что поможет удержаться амурскому бизнесу на плаву, об этом в программе «Простые вопросы» рассказала председатель амурского регионального отделения «Деловая Россия» Мария Сафронова.

«Отсрочка по налогам – это хорошо, но хотелось бы отмены налога пусть на какой-то непродолжительный срок, например, три месяца. Почему отмена? Потому что большая часть предпринимателей находятся в коммерческой аренде, и нужно понимать, что для большинства физических лиц, которые сдают свои площади в аренду, это, возможно, единственный доход. Поэтому мало кто из них пойдет на отмену аренды», – рассуждает Мария.

Со слов гостьи программы, отмена налоговых платежей даст возможность предпринимателям погасить расходы на аренду помещения и не лишиться в будущем своего рабочего места. Потому что только часть арендодателей понимает ситуацию и уменьшает платежи за аренду, другие на это не идут.

«Я хочу обратиться ко всем, кто сдает свои площади в аренду, было бы неплохо, если бы мы все начали мыслить одинаково. И хотя бы немного пересмотрели стоимость коммерческой аренды. Потому что ситуация непростая для всех, это всеобщая беда».

Кроме этого, хорошей поддержкой, по мнению предпринимателей, стала бы отмена штрафной пени за невыполнение государственных контрактов.

«Кроме этого, мы считаем, что важно сегодня изыскать возможность бюджета и поддержать бизнес финансово. Особенно что касается наиболее пострадавших отраслей. Хотелось, чтобы это было обдумано и спланированно», – заключает Мария.