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сегодня, 21:40 3

Амурские предприниматели перечислили меры поддержки, которые помогут спасти экономику

Амурские предприниматели перечислили меры поддержки, которые помогут спасти экономику

Налоговая отсрочка, льготное кредитование, фиксированная процентная ставка – те меры, которые государство предлагает для поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса. Однако амурские предприниматели говорят, что этих мер недостаточно. Что поможет удержаться амурскому бизнесу на плаву, об этом в программе «Простые вопросы» рассказала председатель амурского регионального отделения «Деловая Россия» Мария Сафронова.

«Отсрочка по налогам – это хорошо, но хотелось бы отмены налога пусть на какой-то непродолжительный срок, например, три месяца. Почему отмена? Потому что большая часть предпринимателей находятся в коммерческой аренде, и нужно понимать, что для большинства физических лиц, которые сдают свои площади в аренду, это, возможно, единственный доход. Поэтому мало кто из них пойдет на отмену аренды», – рассуждает Мария.

Со слов гостьи программы, отмена налоговых платежей даст возможность предпринимателям погасить расходы на аренду помещения и не лишиться в будущем своего рабочего места. Потому что только часть арендодателей понимает ситуацию и уменьшает платежи за аренду, другие на это не идут.

«Я хочу обратиться ко всем, кто сдает свои площади в аренду, было бы неплохо, если бы мы все начали мыслить одинаково. И хотя бы немного пересмотрели стоимость коммерческой аренды. Потому что ситуация непростая для всех, это всеобщая беда».

Кроме этого, хорошей поддержкой, по мнению предпринимателей, стала бы отмена штрафной пени за невыполнение государственных контрактов.

«Кроме этого, мы считаем, что важно сегодня изыскать возможность бюджета и поддержать бизнес финансово. Особенно что касается наиболее пострадавших отраслей. Хотелось, чтобы это было обдумано и спланированно», – заключает Мария.

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#бизнес #коронавирус #Простые вопросы #экономика

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Комментарии
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  • КП

    КП
    1 час назад

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    55 минут назад

    Все хорошо...но вот у меня арендуют люди...платят...но когда им хорошо..они отдыхают тратят..а сейчас помогите спасибо..это как?.. я строился вкладывал деньги,брал кредиты на стройку,охрана,коммуналка, когда хорошо-не здороваются, как плохо помогите..ребята кто просел (закупился,склады полные-продавать нельзя и некому)-тому помогу,а некоторые деньги тратят налево ..и конечно если не чем платить,как это не печально..идите работать на дядю

  • aurum

    aurum
    18 минут назад

    Форс-мажор он такой...

    Можно же придумать как такую ситуацию "разрулить"...

    Арендодатель желает получать маржу при любом раскладе, а как на счет "издержек"?

    Известно,что прибыли без этих самых "издержек" не бывает и, очень удручает, конечно, когда на будующую прибыль планы и все такое, а тут такой конфуз, немного (мягко говоря)... и еще у "деньгодавцев" проблемы. А ты "вкладывался", ждал подъёма.

    Странно, почему их проблемы должны тебя волновать! Ааще...

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