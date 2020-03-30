На трассе в Приамурье полицейские задержали авто с наркотиками (фото)

Сотрудники ГИБДД МО МВД России «Октябрьский» пресекли факт незаконного оборота наркотиков. На 8 километре автодороги Ромны – Смоляное полицейские остановили автомобиль «тойота камри», на котором перевозили запрещенное вещество.

В ходе досмотра транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли пакеты и свёртки с марихуаной массой 705,8 грамма, гашишным маслом – 2,8 грамма и гашишем – 90,1 грамма. Установлено, что наркотические средства принадлежат пассажиру автомобиля 1976 года рождения. Возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.