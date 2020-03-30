Центры занятости населения в Приамурье перешли на дистанционную работу
С 27 марта центры занятости населения Приамурья предоставляют услуги дистанционно. Контактные данные для получения государственных услуг в дистанционной форме указаны на сайте управления.
Также по возникшим вопросам можно обращаться на телефон горячей линии в управлении занятости населения: 8 (4162) 493-102.
В период с 30 марта по 3 апреля 2020 года в центрах занятости населения будут осуществлять дежурство специалисты. Как сообщает амурское правительство, в случае возникновения ситуаций, требующих безотлагательного решения в указанный период, можно обращаться к дежурным сотрудникам.
Просмотров всего: 132