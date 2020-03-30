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сегодня, 20:36 1

Центры занятости населения в Приамурье перешли на дистанционную работу

Центры занятости населения в Приамурье перешли на дистанционную работу
Фото: Амур.инфо

С 27 марта центры занятости населения Приамурья предоставляют услуги дистанционно. Контактные данные для получения государственных услуг в дистанционной форме указаны на сайте управления.

Также по возникшим вопросам можно обращаться на телефон горячей линии в управлении занятости населения: 8 (4162) 493-102.

В период с 30 марта по 3 апреля 2020 года в центрах занятости населения будут осуществлять дежурство специалисты. Как сообщает амурское правительство, в случае возникновения ситуаций, требующих безотлагательного решения в указанный период, можно обращаться к дежурным сотрудникам.

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#коронавирус #работа

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Комментарии
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  • mm_Стас Рязанцев

    mm_Стас Рязанцев
    39 минут назад

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