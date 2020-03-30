За сутки в России выявлено более 300 заболевших коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 302 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 35 регионах. По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели.

В Москве 212 новых заболевших, в Республике Коми – 15, в Санкт-Петербурге – 8, в Московской области – 7, в Республике Бурятия – 5, в Архангельской области – 4, по 3 в Белгородской, в Псковской областях, в Республике Адыгея, в Республике Дагестан, в Кировской области. По 2 заболевших выявлено во Владимирской, Ивановской, Рязанской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской областях, в Кабардино-Балкарской Республике, в Республике Марий Эл, в Пермском крае, в Саратовской, Челябинской областях, в Красноярском крае. По одному случаю – в Калужской, Липецкой, Тверской, Тульской, Калининградской областях. В Республике Калмыкия, в Ставропольском крае, в Оренбургской области, в Республике Хакасия, в Алтайском крае, в Иркутской и Новосибирской областях – по одному.

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование, сообщает федеральный Роспотребнадзор.

В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 1 836 случаев коронавирусной инфекции в 71 регионе. Выписаны по выздоровлении за весь период по России 66 человек.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) рекомендуют максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.