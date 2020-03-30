До конца года пешеходные переходы вблизи учебных заведений Приамурья модернизируют

На заседании комиссии по безопасности дорожного движения при правительстве Амурской области обсудили эффективность мер по снижению дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий. По анализу регионального ГИБДД. самыми аварийными днями являются пятница, суббота и воскресенье.

По времени суток наибольшее число происшествий происходит в период с 8:00 до 22:00, при этом «пик» аварийности приходится на период с 16:00 до 19:00. На темное время суток приходится 34,6 % ДТП.

«Наша цель сделать движение транспорта и пешеходов на дорогах области безопасным. Я хотел бы, чтобы основное внимание уделялось анализу причин аварийности, наиболее аварийным участкам на территории области и путям решения имеющихся проблем. На 2020 год мы поставили ряд задач, которые нацелены на сокращение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий», – сказал глава Приамурья Василий Орлов.

На совещании был представлен анализ аварийности на дорогах области за 2019 год и истекший период 2020 года.

«В 2019 году в Приамурье было зарегистрировано 1 293 ДТП, более трети составили столкновения. В каждом шестом случае от общего числа ДТП водитель находился в состоянии опьянения (18,8 %), а почти каждое четвертое транспортное происшествие (24,4 %) связано с наездом на пешеходов как по собственной невнимательности, так и по вине водителей. Наибольшее число происшествий с участием пешеходов произошло в Благовещенске. С 2018 года местами концентрации ДТП в областном центре по-прежнему остаются 4 перекрестка. В 2019 году на них был изменен режим работы светофоров и установлена дополнительная световая индикация сигналов на консоле, установлены информационные щиты и ограничена скорость движения до 40 километров в час, проведена реконструкция разделительной полосы и дополнительно установлены ограждения пешеходных зон. В планах на 2020-2021 годы установить на трех опасных перекрёстках комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения», – рассказал начальник управления ГИБДД УМВД России по Амурской области Юрий Кобзарев.

По мнению начальника управления ГИБДД по Амурской области, безопасность дорожного движения в большей степени зависит от уровня ответственности и подготовки водителей. В группе риска водители, севшие за руль меньше двух лет назад. В прошедшем году молодые водители совершили каждое тринадцатое ДТП, в них 8 человек погибли и 133 ранены.

Чтобы исправить ситуацию с подготовкой кандидатов в водители в Приамурье, Василий Орлов предложил создать рабочую группу, в которую войдут представители региональных минтранса и минобрнауки, сотрудники УГИБДД по Амурской области и руководители автошкол.

«Возможно, стоит чаще менять маршруты поездки учебных автомобилей и делать акцент на умение предвидеть ситуацию на дороге и ориентироваться, правильно реагировать в сложных дорожных условиях. По типу других регионов стоит продумать и организовать курсы для водителей по навыкам управления транспортным средством в сложных погодных условиях или по федеральным трассам», – сказал Василий Орлов.

С нарастающими темпами в Приамурье продолжается обучение учеников детсадов и школ основам ПДД. Регулярно проводятся традиционные инструктажи по профилактике детского травматизма, беседы, тематические занятия, лекции, родительские собрания с привлечением сотрудников ГИБДД.

В 183 детсадах ведется обучение 27 тысяч детей по программе «Ребёнок и дорога». В 289 школах ведется обучение по программе «Основы безопасности движения». Для того, чтобы изучить качество полученных знаний правил дорожного движения, среди школьников в марте 2020 года начат мониторинг, который покажет, насколько хорошо ученики знают основы ПДД.

О планах дорожной компании на текущий год главе региона доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.

«В настоящее время ведется техническое перевооружение пешеходных переходов и приведение их в соответствие национальным стандартам. В 2020 году будет завершена модернизация всех пешеходных переходов, в первую очередь вблизи школ и других учебных заведений. На всей территории области проведено обследование мест концентрации ДТП, по результатам которого перед муниципалитетами поставлена задача в первоочередном порядке направлять средства субсидий на ликвидацию аварийных участков. На всех опасных участках, в том числе ремонтируемых в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», будет наноситься дорожная разметка методом холодного пластика, так как одной из причин образования мест концентрации ДТП в 35 случаях являлась плохая различимость дорожной разметки», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.

Министр также добавил, что в этом году 21 муниципальному образованию предоставлена субсидия для разработки комплексных схем организации дорожного движения. Этот проект позволит на длительный период получить целостную систему мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, упорядочения и улучшения условий движения транспортных средств, пешеходов и пассажирского транспорта.