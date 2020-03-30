В амурском минсельхозе зафиксировали снижение цен на огурцы

На продовольственных рынках Амурской области наблюдается стабильная обстановка, зафиксировано снижение цен на огурцы. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства региона, которое ежедневно мониторит цены на продукцию агропромышленного комплекса.

В целях усиления мониторинга за состоянием регионального рынка агропромышленного комплекса министерством сельского хозяйства области мониторинг отпускных цен товаропроизводителей продукции АПК проводится ежедневно, а мониторинг товарных запасов сырья и продовольствия – еженедельно.

По результатам обследований в настоящее время ситуация на продовольственных рынках области стабильная. Запасы сырья на предприятиях переработки от 30 до 45 дней. Переработчикам рекомендовано, по возможности, еще увеличить товарные запасы сырья.

Реализация продукции агропромышленного комплекса – стабильная. Поставки продукции бюджетным организациям и предприятиям торговли идут равномерно, ажиотажного спроса торговых предприятий нет, сообщают в региональном минсельхозе.

Снижение цен на огурцы тепличные нового урожая продолжается. В настоящее время цена на огурцы свежие весовые – 150 рублей за килограмм (с НДС) (сорта «Мева» и «Святогор»). Ежедневный сбор огурцов свежих составляет 11-12 тонн.

Продолжается реализация томатов нового урожая (5 сортов), сегодня их отпускная цена составляет от 200 – 240 рублей за килограмм (с НДС), во время массового сбора урожая цена упадет на 15-20 %.

Импорт овощей из Китая также стабилен, мониторинг поставок через границу с 17 февраля текущего года проводится каждый день. Завоз овощей из Китая на 29 марта составляет 443 тонны. В связи с увеличением товарных запасов овощей на потребительском рынке наметилась тенденция к снижению цен.

По информации министерства, стоимость минимального набора продуктов питания по Амурской области в текущем году является одной из самой низкой в ДФО. В феврале она составила 4 931 рубль, что на 11,5 % (или на 642 рубля) ниже сложившейся по ДФО (5 573 рубля).