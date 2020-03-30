В центре Благовещенска случился пожар (фото)

Фото: Амур.инфо

Вечером 30 марта в Благовещенске произошел пожар в многоквартирном доме по адресу: Трудовая, 11. На место выехали 6 пожарных автомобилей, автолестница, автоматический коленчатый подъемник и 31 человек личного состава.

По оперативной информации амурского МЧС, пожар ликвидирован, погибших и пострадавших нет. Предварительно, огнем повреждена комната площадью около 20 квадратных метров. На месте пожара работают инспекторы и дознаватели отдела надзорной деятельности профилактической работы по Благовещенску, эксперты испытательной пожарной лаборатории, сотрудники полиции и других служб. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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Любовь Чуприна