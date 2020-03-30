В восьми районах Приамурья ввели особый противопожарный режим

В центральных и южных районах Амурской области сходит снег и повышается температура воздуха. Установилась сухая ветреная погода. В связи с этим 30 марта в некоторых районах Приамурья установлен особый противопожарный режим (ОПР).

Это касается Архаринского, Благовещенского, Бурейского, Завитинского, Константиновского, Михайловского, Ромненского, Тамбовского районов, а также Благовещенска. В период действия особого пожароопасного периода собственникам и арендаторам земельных участков – гражданам и юридическим лицам, администрациям поселений – категорически запрещаются все виды работ с использованием открытых источников огня. Уборка сухой травы должна проводиться методами, не допускающими ее выжигания.

Жителям территорий, где введен ОПР, также запрещается жечь траву, мусор, разводить костры и посещать леса. Согласно части 2 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушения правил пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа в размере:

на граждан от 2 000 до 4 000 рублей;

на должностных лиц от 15 000 до 30 000 рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 000 до 40 000 рублей;

на юридических лиц от 200 000 до 400 000 рублей.

Часть 3 статьи 8.32 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, чрезвычайной ситуации в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и влечет наложение административного штрафа в размере:

на граждан от 4 000 до 5 000 рублей;

на должностных лиц от 20 000 до 40 000 рублей;

на юридических лиц от 300 000 до 500 000 рублей.

С началом пожароопасного сезона все группы лесопожарных формирований, оперативного реагирования областной противопожарной службы, аварийно-спасательных формирований и добровольной пожарной дружины приведены в полную готовность к выполнению работ по тушению природных пожаров.

За минувшие сутки на тушение сухой растительности пожарные области выезжали 11 раз. Палы тушили в Благовещенске, Сковородине, Шимановске, в Благовещенском, Тамбовском, Михайловском и Константиновском районах на общей площади около 20 гектаров. Все палы были ликвидированы. В тушении было задействовано 55 человек и 18 единиц техники. В нынешнем году на тушение палов сухой травы пожарно-спасательные подразделения области выезжали уже 59 раз.