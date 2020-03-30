Коронавирус добрался до российских звезд и политиков

Коронавирус начали подозревать и подтверждать у российский артистов, политиков, писателей. Некоторые ждут результатов анализов, другие же сидят на карантине. Список именитых людей России, заразившихся вирусом, постоянно пополняется новыми фамилиями.

Список тех, у кого был или есть коронавирус составили «360».

Ольга Куриленко

Одной из первых знаменитостей призналась в заражении коронавирусом 40-летняя актриса Ольга Куриленко, живущая в Лондоне. В своем Инстаграме она 15 марта сообщила, что обратилась к врачам из-за высокой температуры и сильной слабости. Тест показал, что «девушка Бонда» больна коронавирусом. Лечилась она дома, чтобы не занимать место в больнице. Врачи сказали ей пить витамины и парацетамол при высокой температуре и болях. Это помогло – 23 марта она сообщила, что полностью здорова.

Борис Акунин

О заражении коронавирусом писатель сообщил в Facebook. На своей странице он сообщил, что страх перед болезнью сильнее, чем она сама, и призвал не паниковать.

Игорь Боев и Дмитрий Страхов

Получило подтверждение сообщение о заболевании COVID-19 велогонщиков российской команды «Газпром-РусВело» Игоря Боева и Дмитрия Страхова. Скорее всего, они подцепили вирус в Италии. Сейчас оба госпитализированы в клинике Абу-Даби в ОАЭ.

Петр Тюшкевич

Заразился также чемпион мира по кайтсерфингу и друг Тимати Петр Тюшкевич. Спортсмен чувствует себя хорошо, у него легкая форма заболевания.

Лев Лещенко

Утром 27 марта главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что у певца Льва Лещенко подтвердили коронавирус. Накануне артист был в тяжелом состоянии переведен в реанимацию, а его директор уточнял, что у певца двустороннее воспаление легких. Но утром оказалось, что это COVID-19.

Подозрения

Жанна Болотова и Николай Губенко

В больницу в Коммунарке была доставлена известная советская актриса Жанна Болотова. 25 марта в СМИ появилась якобы достоверная информация, что у нее коронавирус. Впоследствии ее муж Николай Губенко опроверг эти данные, отметив, что его супруга действительно в больнице, но не с COVID-19, а с пневмонией. Впоследствии оказалось, что и сам Губенко поехал вместе с Болотовой в больницу в Коммунарке, так как у обоих зафиксировали пневмонию. Супруги сдали тест на коронавирус, но результатов пока нет.

Людмила Нарусова

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что ее мать Людмила Нарусова была госпитализирована в Коммунарку с высокой температурой. Подозрения на коронавирус не подтвердились. Но зато у самой Собчак появились сомнения: «Я не врач, но внезапно у многих пожилых людей двухстороннее воспаление легких. Но не коронавирус. У нас тогда, получается, эпидемия двухсторонних воспалений легких?» – задалась вопросом телеведущая.

Игорь Николаев

Певца и композитора положили в Коммунарку 26 марта. Николаев уже сдал анализ на коронавирус. Утром 30 марта он сообщил, что результаты теста оказались отрицательными. Это значит, что композитора миновал вирус.

Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева была на вечеринке по случаю дня рождения сестры Игоря Крутого, где присутствовал заболевший коронавирусом Лев Лещенко. Поэтому Кудрявцева тоже решила сдать тест. Результатов теста пока нет.

Лариса Рубальская

Поэтесса Лариса Рубальская тоже пересекалась в марте с Львом Лещенко. Она сидела рядом с ним на съемках одной из программ. Рубальская призналась «360», что после подтверждения у Льва Валерьяновича COVID-19 сдала тест. Результат оказался отрицательным.

Наталья Ветлицкая

Певица Наталья Ветлицкая сейчас находится в Испании и считает, что могла получить COVID-19. Она рассказала в Инстаграме, что недавно попала в больницу из-за сильного кашля и температуры. Врачи не смогли подтвердить диагноз. Однако не исключили, что это коронавирус.

Валентин Коновалов

Глава Хакасии решил самоизолироваться на несколько дней, так как летел в одном самолете с женщиной, у которой позже подтвердили коронавирус. До 29 марта Коновалов будет вести дела дистанционно. Он уже сдал анализ на 2019-nCoV, который оказался отрицательным.