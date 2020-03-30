Пожилых амурчан обязали соблюдать режим изоляции на дому

«Первое – обязать граждан старше 65 лет и имеющих определенные виды заболеваний соблюдать режим изоляции на дому. Второе – в связи с изменением санитарно-эпидемиологической обстановки усилить меры безопасности в крупных объектах – торгово-развлекательных центрах и торговых центрах, оставив в них работающими отделы, которые торгуют продуктами питания, а также расположенных там аптек и аптечных пунктов. Кроме этого, в перечень объектов, которые приостановили свою деятельность до 5 апреля, дополнительно включаются бани, салоны красоты, организации, которые оказывают парикмахерские услуги, косметические, массажные салоны, солярии и иные подобные организации, – пояснила министр юстиции области Елена Акименко. – Действующим торговым организациям – усилить меры по дезинфекции торговых объектов, а также принимать меры по недопущению скопления граждан в помещениях».

«Эта мера вынужденная. Мы вчера увидели – под предлогом торговли товарами первой необходимости нерадивые коммерсанты начинают открывать магазины, которые в принципе этими товарами первой необходимости никогда не торговали. Пришлось в индивидуальном порядке с силовым блоком отработать», – сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Поправки вступают в силу с 30 марта, сообщает пресс-служба правительства региона.