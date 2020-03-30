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сегодня, 17:51 4

Пожилых амурчан обязали соблюдать режим изоляции на дому

Пожилых амурчан обязали соблюдать режим изоляции на дому
Фото: pixabay.com

27 марта были внесены изменения в январское распоряжение губернатора Амурской области «О введении режима повышенной готовности». 30 марта на заседании штаба по предупреждению распространения коронавируса в документ внесли поправки.

«Первое – обязать граждан старше 65 лет и имеющих определенные виды заболеваний соблюдать режим изоляции на дому. Второе – в связи с изменением санитарно-эпидемиологической обстановки усилить меры безопасности в крупных объектах – торгово-развлекательных центрах и торговых центрах, оставив в них работающими отделы, которые торгуют продуктами питания, а также расположенных там аптек и аптечных пунктов. Кроме этого, в перечень объектов, которые приостановили свою деятельность до 5 апреля, дополнительно включаются бани, салоны красоты, организации, которые оказывают парикмахерские услуги, косметические, массажные салоны, солярии и иные подобные организации, – пояснила министр юстиции области Елена Акименко. – Действующим торговым организациям – усилить меры по дезинфекции торговых объектов, а также принимать меры по недопущению скопления граждан в помещениях».

«Эта мера вынужденная. Мы вчера увидели – под предлогом торговли товарами первой необходимости нерадивые коммерсанты начинают открывать магазины, которые в принципе этими товарами первой необходимости никогда не торговали. Пришлось в индивидуальном порядке с силовым блоком отработать», – сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Поправки вступают в силу с 30 марта, сообщает пресс-служба правительства региона.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Rick1979

    Rick1979
    31 минута назад

    "...обязать граждан старше 65 лет..." И что теперь, людям которые выглядят старше своих лет (а среди знакомых есть такие) чтобы не быть задержанными "... силовым блоком ..." с собой паспорт носить?

  • Демидыч

    Демидыч
    28 минут назад

    а чиновники в это время ездят по Таиландам

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    25 минут назад

    Носите

  • invv

    invv
    19 минут назад

    Правильно, с такой пенсией только дома сидеть, а чиновники пусть по Таиландам ездят.

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