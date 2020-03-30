Коронавирус ударил по свадебной и развлекательной индустрии Благовещенска

Коронавирус, нерабочая неделя, закрытие кафе. Все это поставило под угрозу срыва свадебные и другие торжества. У работающих в этой индустрии возникли очень серьезные проблемы. Речь идет о заработках, на которые люди живут.

В пятницу, 27 марта, случилось то, что предполагали, но к чему оказались не готовы – в области заявили о закрытии торговых центров, кафе и ресторанов, других мест массового скопления людей.

Уже на следующий день, в субботу, распоряжение губернатора должны были начать исполнять. И многие сознательные предприниматели, несмотря на намечающиеся большие убытки, пошли на этот шаг, понимая, что это один из действенных методов борьбы с распространением коронавируса. Кто-то перешел на удаленную работу и доставки. Но многие остались и без этой альтернативы – к примеру, те, кто работает в свадебной и развлекательной индустрии Благовещенска.

«Поддержка нужна будет. Особенно тем моим коллегам, у кого это был единственный доход. Им сейчас нелегко придется. Мы успели до объявления карантина провести запланированные и оплаченные клиентами заказы. Сегодня студия закрыта, и мои работники сидят дома. Отменилось одно крупное мероприятие на 300 человек. Но мы его проведение переносим на неопределенную дату, не ранее 1 мая. Я не говорю уже о свадьбах. Весна и лето – это самый сезон в работе организаторов. Предоплаты все вернула будущим молодоженам. Сейчас ни о каких торжествах не может быть и речи. На кону стоит не просто здоровье – жизнь. Будем надеяться, что весь этот ужас скоро закончится. Я продолжаю работать удаленно. Являюсь консультантом двух сетевых компаний. Это также дополнительный заработок», – рассказала управляющая студией торжества, организатор и ведущая Евгения Колодина.

В то, что ситуация вскоре благополучно разрешится, сейчас мало кто верит. Особенно после первого подтвержденного случая коронавируса в Амурской области. Сознательные владельцы ресторанов и кафе, следуя распоряжению губернатора, закрывают свои заведения, как сами признаются, – на неопределенный срок.

«Свадьбы переносим, либо на попозже, либо сразу на летнее время. Перенеслись 2 свадьбы, которые должны были быть на этой неделе. Пока занимаемся текущей неделей. И ждем дальнейших действий властей. Очень сильно все это ударяет по бюджету нашему, очень много мероприятий отменилось – дней рождения и тому подобное. Мы предлагаем людям замену на другие даты, рекомендуем с середины мая, чтобы наверняка уже, потому что мы предполагаем, что это не закончится на следующей неделе. Конечно, какое-то время мы продержимся, потому что есть определенные средства, но насколько это все затянется, никто не знает.

Информирование в этой ситуации оставляет желать лучшего. У нас крупное заведение, а мы либо сами узнаем по телефону, либо через 10-ю почту получаем подтверждение о закрытии. Полноценной информации нет. В пятницу мы приостанавливаем вечером деятельность, а на следующий день у нас день рождения должен проходить. Каким образом мы должны успеть все отменить? Сроки надо делать более реальные», – считает руководитель ресторана. Штат заведения – 15 человек. Все они сейчас в вынужденном отпуске с сохранением заработной платы. И это при полном отсутствии заработка.

При этом у одной из благовещенок свадьба в пятницу, 3 апреля. И ресторан, который они заказывали, пока соглашение расторгать не торопится.

А вот к известному в Благовещенске стилисту Алене Белой теперь не торопятся клиенты.

«У меня на этой неделе будет одна единственная невеста, остальные выписались. Некоторые клиенты сами отказываются, с некоторыми связалась я сама – отменила записи по каким-то мелким услугам: бровям, подготовке к фотосессии. У меня некоторые клиентки беременные – зачем подвергать их опасности. В студии у меня стерилизатор, антисептики, все обрабатываю. Сегодня входную ручку отмывала, потому что раз уже в городе выявили, то это уже не шутки. (…) Я так понимаю, что за одну неделю это все не пройдет, это надолго. При этом арендную плату никто не отменял. Сказали, что отменят в случае полного карантина в городе и полного запрета выходить из дома. Будем трясти все копилки», – поделилась девушка.

Без работы остался и визажист-преподаватель Евгений Рытов.

«На апрель просто ноль. Если в январе у меня до конца февраля все было расписано, в феврале – до конца марта, то сейчас у меня просто ноль на апрель. Аренду помещения на апрель я уже оплатил. Но больше средств сейчас требуется на оплату съемной квартиры – тут посерьезнее уже. Сейчас остается только брать по записи предоплату. На предоплату можно как-то прожить. Поэтому надо активность вести в Инстаграме, чтобы были люди. Наверняка все затянется больше чем на неделю. Есть такое ощущение», – говорит Евгений.

Многих предпринимателей уже начинает лихорадить. Ведь если предположение, что такой карантин затянется, подтвердится, встанет вопрос: как жить дальше. У многих немало долговых обязательств – ипотека, обязательные коммунальные платежи. И это не говоря о банальной необходимости покупать продукты.

«Действительно, работы лишились все. И неважно, в каком секторе ты работал, занимался свадьбами или только детскими съемками, выписками из роддомов или рекламой. Сегодня вызывает опасения и то, что оборудование в кредите и что с этим делать неизвестно. Неизвестно и как долго мы будем на карантине, и если очень долго, то лето пройдет в основном без пышных свадеб, что повлияет на доходы большинства, а видеооператоры могут остаться без работы и на зиму, так как обычно после сезона начинается монтаж, который длится до мая следующего года. План Б в этом случае есть только у магазинов – уйти в онлайн, и то ненадолго, пока есть товар и можно перемещаться по городу. В этой ситуации хотелось бы заняться монтажом семейных архивов. Многие снимают свой отдых, своих детей, и из этого материала можно собрать хороший фильм, чтобы не смотреть все кусочками и обрывками», – поделился свадебный оператор Александр.

В сложившейся ситуации люди считают, что помощь государства им жизненно необходима.

«Что от государства? Налоги, коммунальные платежи. Если моим сотрудникам нечем будет платить, то всем предстоит разбегаться до лучших времен. Поэтому поддержка очень необходима малому бизнесу», – говорит Евгения Колодина.

«Что касается пониженного налога – это все смех, потому что таким организациям, как мы, учитывая, что у нас работает достаточное количество людей в штате, это далеко не помощь. Хотелось бы помощи от государства, но она маловероятна, я считаю», – признается руководитель ресторана.

«Сегодня прочитала, что будет какая-то поддержка безработных. А мы – малый бизнес – в итоге остаемся мало того что без денег, должны продолжать платить свои расходы, к примеру, аренду. Хорошо тем, кто еще может работать удаленно – доставки, курьерские службы, но в нашем случае это невозможно. Помощь от государства должна быть. По налогам – 100 %. Потому что мы не можем работать не по нашей вине», – говорит Алена Белая.

«Конечно, помощь государства нужна. У знакомой друзья в Лос-Анджелесе, там власти запретили выходить из квартир, но при этом государство людей обеспечило деньгами, лекарствами, выделило суммы, чтобы они жили. Конечно, поддержка не помешала бы», – считает Евгений Рытов.

«Из сложившейся ситуации вижу два выхода. Первый – это попросить правительство заморозить все кредиты и ЖКХ на 6 месяцев, и потом если мы не можем выйти на уровень доходов, то заставить банки не брать штрафы и индивидуально договориться об удобном погашении оставшегося долга без дополнительных процентов и штрафов. Это реально поможет сильно, так как уйдет страх банкротства. И, во-вторых, надо закрыть полностью область, тогда через 14 дней без регистрации вируса все смогут выйти на работу внутри своих городов», – говорит видеооператор Александр.

При этом некоторые предприниматели, чтобы не терять доход, продолжают работать на свой страх и риск, игнорируя распоряжение губернатора. В субботу, первый день, когда все развлекательные заведения должны были закрыть двери, в некоторых продолжали принимать гостей. Благовещенцы, не стесняясь, выкладывали в соцсетях видео с закрытых вечеринок в кафе, караоке-баре. Помимо гостей, были на этих мероприятиях и профессиональные ведущие из агентств.