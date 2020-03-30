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сегодня, 17:22 4

В Приамурье ждут поставку масок и средств индивидуальной защиты

В Приамурье ждут поставку масок и средств индивидуальной защиты
Фото: pixabay.com

Амурская область встретила первый установленный случай коронавируса с дефицитом медицинских масок. Элементарные средства защиты вторую неделю обещают привезти в достаточном количестве.

О том, что в Приамурье в ближайшее время поступит большая партия масок на пресс-конференции в областном правительстве, сообщали еще 25 марта. Именно в этот день в Благовещенске приземлился самолет, который официально привез в регион новую инфекцию.

Зампред правительства и руководитель штаба по предотвращению инфекции Юлии Рябинина 30 марта практически слово в слово повторила фразу недельной давности: «Партия масок и дезинфицирующих средств поступит в Амурскую область в ближайшее время, я уверена в этом».

Маски и средства защиты ждут от Министерства промышленности и торговли РФ. Заявки оформляют ежедневно, но в стране есть регионы, которым сейчас сложнее.

Непростая ситуация со средствами индивидуальной защиты для медицинских работников была озвучена 27 марта на закрытом для СМИ заседании законодательного собрания. Депутат Владимир Рокосей поинтересовался у членов правительства, почему в первой городской больнице масками обеспечивают только больных, а врачам и медсестрам дали указание шить средства защиты самостоятельно. Зампред Юлия Рябинина обещала разобраться.

30 марта руководитель штаба по противодействию коронавирусу уверила, что поставка оборудования в больницы завершена и средства индивидуальной защиты в медицинских организациях имеются.

«Режим повышенной готовности введен с января месяца, – пояснила ситуацию Юлия Рябинина. – Это позволило выделить деньги областного бюджета для того, чтобы закупить недостающие средства индивидуальной защиты и оборудования для медицинских организаций».

Тем временем власти Благовещенска сообщили, что в городе проведена большая работа с предпринимательским сообществом, чтобы наладить местное производство санитарно-гигиенических масок. В настоящее время к пошиву масок подключились некоторые предприятия и ателье.

Как сообщает администрация областного центра, приобрести и заказать маски можно:

  1. – в фирме «Осби» по адресам: Красноармейская, 92, Пионерская, 26, Пионерская, 64, Амурская, 181, Шевченко, 70, телефон 53-47-88;
  2. – в ателье «Элегант» – 50-летия Октября, 28, телефоны 33-26-83, 33-35-41;
  3. – в ООО «Амурская медицинская компания» – Комсомольская, 33, телефон 52-97-85.

В ближайшее время перечень компаний, которые производят маски, в Благовещенске увеличится, сообщает пресс-служба мэрии.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Хаим Шульман

    Хаим Шульман
    1 час назад

    Никто не даст нам избавленья:

    Ни бог, ни царь и не герой.

    Добьёмся мы освобожденья

    Своею собственной рукой.

  • Хаим Шульман

    Хаим Шульман
    1 час назад

    братья славяне будьте мудрыми

    слава богам и предкам вашим

  • Набиулин

    Набиулин
    1 час назад

    Хаим Шульман

    братья славяне будьте мудрыми слава богам и предкам вашим



    Чувак,поехавший чтоле на фоне эпидемии?

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Обещанного 3 года ждут, может к Новому году завезут,- пригодится для маскарада....

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