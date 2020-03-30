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сегодня, 17:55 0

Амурские волонтеры помогают пенсионерам на самоизоляции

Амурские волонтеры помогают пенсионерам на самоизоляции
Фото: pixabay.com

Волонтерский штаб помощи , который начал работу с 25 марта в условиях коронавирусной инфекции, активно обрабатывает поступающие заявки от пожилых людей. Добровольцами уже записались около 1 000 амурчан.

В штаб, который действует на базе регионального отделения ОНФ, обращаются люди старшего поколения, самоизолированные и маломобильные граждане, которые просят доставить на дом продукты питания, лекарства и другие предметы первой необходимости. Заявки оставляют по телефону горячей линии 112.

В основном пенсионеры просят у волонтеров сделать покупки в продуктовом магазине, поскольку престарелые амурчане опасаются оказаться в месте массового скопления людей.

«За 30 минут до выхода к обратившемуся всем волонтерам измеряют температуру тела. Все добровольцы одеты в брендированную одежду, к примеру "Молодежка ОНФ" и "Волонтеры-медики". В настоящее время для них готовятся специальные бейджи», — рассказали в пресс-службе амурского правительства.

Желающие оказать помощь амурчанам могут подать заявку на сайте мывместе2020.рф. Требования к кандидатам нехитрые: возраст от 18 до 50 лет, хорошее самочувствие, отсутствие признаков ОРВИ, высокой температуры тела, хронических заболеваний дыхательной системы, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#коронавирус

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