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сегодня, 17:11 0

Влюблённые с разницей в возрасте 53 года завели TikTok,где шокируют пользователей своими поцелуями

Влюблённые с разницей в возрасте 53 года завели TikTok,где шокируют пользователей своими поцелуями
Фото: instagram.com/garyandalmeda/?hl=ru

Гари Хардвик впознакомился с будущей супругой Алемдой на похоронах её сына. Спустя две недели общения юноша уже повёл свою 71-летнюю возлюбленную к алтарю, хотя тогда ему только исполнилось 18. Сейчас парню 21, а старушке 74, и это ничуть не мешает их отношениям. Недавно пара зарегистрировалась на TikTok, где они делятся короткими видео, в большинстве из которых целуются.

Нужно признать, «любителей» странных видео много – за их аккаунтом следит почти 15 тысяч подписчиков, а все ролики набрали больше ста тысяч лайков.

Гари – парень с необычным пристрастием. С детства он знал, что его жена будет на десятилетия старше него – ещё в восемь лет он влюбился в свою учительницу. А к 17 он встречался с дамой, которая была на 60 лет его старше. Когда они разошлись, в его жизни появилась Алемда.

Помимо аккаунта в TikTok у пары есть ютуб-канал, на котором они регулярно выпускают новые ролики. В одном из последних опубликованных видео пара ответила на все те негативные комментарии, которые им приходится читать под своими постами, сообщает Life.

«Я бы сказал, мы наконец счастливы. Мы хотим, чтобы люди поняли, что они имеют право любить, несмотря на возраст, пол, расу. Дайте нам жить в счастье, а главное – позвольте это себе», – сказали влюбленные.

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#жизнь

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