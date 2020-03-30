Василий Орлов: внутреннее ж/д- и авиасообщение в области пока прерываться не будет (видео)

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Губернатор Амурской области Василий Орлов ответил на вопросы, волнующие жителей на фоне распространения коронавируса. Глава области, рассказал, где и когда здоровым амурчанам можно проверить себя на коронавирус и почему в регионе до сих пор нет масок. Также он затронул тему внутреннего ж/д и авиасообщения.

«Сегодня состоялось заседание оперативного штаба – это работа, которая проводится у нас регулярно. Мы, в том числе, проанализировали обращения, которые поступают от граждан. Один из главных вопросов, который людей беспокоит, – предлагают закрыть авиасообщение. Я со всей ответственностью заявляю, что это полномочия федеральные. Мы уже около недели назад отправили такое обращение на Федерацию, но нам сказано, что пока эта мера не будет принята. Это касается и авиационного, и железнодорожного сообщения», – сообщил Орлов.

Еще один вопрос, волнующий амурчан не меньше, – где купить защитные маски. Заявка на средства индивидуальной защиты, куда входят не только маски, но и защитные костюмы, от Приамурья направлена в федеральный Минпромторг. Регион пока стоит в очереди. Министерство, по информации амурского губернатора, распределяет эту продукцию между теми субъектами, где ситуация по распространению заболевания наиболее критична.

«У нас проводится работа с китайскими партнерами. Провинция Хэйлунцзян готова предоставить помощь гуманитарную. Есть ряд спонсоров, которые оплатили маски, мы ждем их поступления. Но эти маски в первую очередь пойдут на обеспечение сотрудников медицинских учреждений, правоохранительных органов. То есть тех людей, которые непосредственно в контакте с заболевшими находятся. Министерству экономического развития области поручено систематизировать наши организации, которые способны пошить маски здесь на месте. Эта информация в ближайшее время будет выдана в эфир, и люди будут знать, где эти маски можно купить», – добавил глава региона. Он добавил, что маски будут многоразовыми. Их стоимость будет варьироваться в пределах 150 рублей.

С 1 апреля, заявил Орлов, в области приступят к тестированию «условно здорового населения, которое сегодня не испытывает симптомов». Всего в Амурской области развернуто 3 лаборатории, с апреля заработает лаборатория на базе инфекционной больницы. «Там любой гражданин может получить бесплатно соответствующую оценку его здоровья. По этому поводу нужно обращаться на горячую линию 112», – проинформировал губернатор.

Василий Орлов призвал амурчан соблюдать самоизоляцию, не выходить из дома без крайней нужды и напомнил что текущая неделя будет пиковой по распространению заболевания.

«Президентом РФ определены выходные дни по 5 апреля. И это выходные дни – не для отдыха, а для самоизоляции. На сегодняшний день человечество не знает эффективного способа борьбы с коронавирусом. Международная практика показывает, что единственный способ справиться – это самоизоляция. Поэтому я прошу всех отнестись максимально ответственно, максимально ограничить свои контакты, находиться дома, без особых причин не выходить. Моим распоряжением на территории области закрыты все организации за исключением продовольственных магазинов и аптек. Это сделано для того, чтобы максимально разобщить людей. Эта неделя будет пиковой по заболеваемости в центральной части России, поэтому нам очень важно сделать все возможное, чтобы эту неделю не продлевать на бесконечный срок», – резюмировал Василий Орлов.