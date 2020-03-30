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сегодня, 17:13 6

Василий Орлов: внутреннее ж/д- и авиасообщение в области пока прерываться не будет (видео)

Василий Орлов: внутреннее ж/д- и авиасообщение в области пока прерываться не будет (видео)
Фото: Амур.инфо

Губернатор Амурской области Василий Орлов ответил на вопросы, волнующие жителей на фоне распространения коронавируса. Глава области, рассказал, где и когда здоровым амурчанам можно проверить себя на коронавирус и почему в регионе до сих пор нет масок. Также он затронул тему внутреннего ж/д и авиасообщения.

«Сегодня состоялось заседание оперативного штаба – это работа, которая проводится у нас регулярно. Мы, в том числе, проанализировали обращения, которые поступают от граждан. Один из главных вопросов, который людей беспокоит, – предлагают закрыть авиасообщение. Я со всей ответственностью заявляю, что это полномочия федеральные. Мы уже около недели назад отправили такое обращение на Федерацию, но нам сказано, что пока эта мера не будет принята. Это касается и авиационного, и железнодорожного сообщения», – сообщил Орлов.

Еще один вопрос, волнующий амурчан не меньше, – где купить защитные маски. Заявка на средства индивидуальной защиты, куда входят не только маски, но и защитные костюмы, от Приамурья направлена в федеральный Минпромторг. Регион пока стоит в очереди. Министерство, по информации амурского губернатора, распределяет эту продукцию между теми субъектами, где ситуация по распространению заболевания наиболее критична.

«У нас проводится работа с китайскими партнерами. Провинция Хэйлунцзян готова предоставить помощь гуманитарную. Есть ряд спонсоров, которые оплатили маски, мы ждем их поступления. Но эти маски в первую очередь пойдут на обеспечение сотрудников медицинских учреждений, правоохранительных органов. То есть тех людей, которые непосредственно в контакте с заболевшими находятся. Министерству экономического развития области поручено систематизировать наши организации, которые способны пошить маски здесь на месте. Эта информация в ближайшее время будет выдана в эфир, и люди будут знать, где эти маски можно купить», – добавил глава региона. Он добавил, что маски будут многоразовыми. Их стоимость будет варьироваться в пределах 150 рублей.

С 1 апреля, заявил Орлов, в области приступят к тестированию «условно здорового населения, которое сегодня не испытывает симптомов». Всего в Амурской области развернуто 3 лаборатории, с апреля заработает лаборатория на базе инфекционной больницы. «Там любой гражданин может получить бесплатно соответствующую оценку его здоровья. По этому поводу нужно обращаться на горячую линию 112», – проинформировал губернатор.

Василий Орлов призвал амурчан соблюдать самоизоляцию, не выходить из дома без крайней нужды и напомнил что текущая неделя будет пиковой по распространению заболевания.

«Президентом РФ определены выходные дни по 5 апреля. И это выходные дни – не для отдыха, а для самоизоляции. На сегодняшний день человечество не знает эффективного способа борьбы с коронавирусом. Международная практика показывает, что единственный способ справиться – это самоизоляция. Поэтому я прошу всех отнестись максимально ответственно, максимально ограничить свои контакты, находиться дома, без особых причин не выходить. Моим распоряжением на территории области закрыты все организации за исключением продовольственных магазинов и аптек. Это сделано для того, чтобы максимально разобщить людей. Эта неделя будет пиковой по заболеваемости в центральной части России, поэтому нам очень важно сделать все возможное, чтобы эту неделю не продлевать на бесконечный срок», – резюмировал Василий Орлов.

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#коронавирус #областная власть

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Комментарии
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  • Пальмочка

    Пальмочка
    1 час назад

    В конце 80-х годов мы в школе учились шить марлевые маски, а что сейчас мешает нашить 10 масок и регулярно их стирать и кипятить. Мне кажется пользы больше будет, чем от одноразовой, которая непонятно где сшита и в которой ходят целыми днями. Если нет марли, то и хлопковая ткань подойдет. Я считаю, что из любой, даже безвыходной ситуации, есть выход. А отсутствие масок в аптеке, не повод для паники.

  • Хаим Шульман

    Хаим Шульман
    1 час назад

    Государство это что ?

    Государство ЭТО кто ?

    Государство это зачем ?

  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    не авторитетный губернатор

  • да_уж

    да_уж
    1 час назад

    Пальмочка

    В конце 80-х годов мы в школе учились шить марлевые маски, а что сейчас мешает нашить 10 масок и регулярно их стирать и кипятить. Мне кажется пользы больше будет, чем от одноразовой, которая непонятно где сшита и в которой ходят целыми днями. Если нет марли, то и хлопковая ткань подойдет. Я считаю, что из любой, даже безвыходной ситуации, есть выход. А отсутствие масок в аптеке, не повод для паники.



    неправильно ты щЕтаешь

    мед маски сделаны из нетканного материала, у них оч малая ячейка, которая не пропускает молекулу вируса. современная марля - просто дырка. после стирки от маски ничего не остается. хб ткань сильно плотная, в ней задохнешься за пять минут.

    плюс при дыхании шитые маски быстро намокают, что является доп источником бактерий. менять самодельные при вирусах надо каждые 30/-40 минут

    марли в аптеках тоже не густо, кстати.

  • Хаим Шульман

    Хаим Шульман
    1 час назад

    Никто не даст нам избавленья:

    Ни бог, ни царь и не герой.

    Добьёмся мы освобожденья

    Своею собственной рукой.

  • Пальмочка

    Пальмочка
    1 час назад

    да_уж

    Пальмочка

    В конце 80-х годов мы в школе учились шить марлевые маски, а что сейчас мешает нашить 10 масок и регулярно их стирать и кипятить. Мне кажется пользы больше будет, чем от одноразовой, которая непонятно где сшита и в которой ходят целыми днями. Если нет марли, то и хлопковая ткань подойдет. Я считаю, что из любой, даже безвыходной ситуации, есть выход. А отсутствие масок в аптеке, не повод для паники.



    неправильно ты щЕтаешь

    мед маски сделаны из нетканного материала, у них оч малая ячейка, которая не пропускает молекулу вируса. современная марля - просто дырка. после стирки от маски ничего не остается. хб ткань сильно плотная, в ней задохнешься за пять минут.

    плюс при дыхании шитые маски быстро намокают, что является доп источником бактерий. менять самодельные при вирусах надо каждые 30/-40 минут

    марли в аптеках тоже не густо, кстати.



    Это в маске их нетканного материала можно задохнуться, не обращали внимание, почему в тех же магазинах продавцы, которые носят маски не закрывают ими нос. Да потому что, в них дышать невозможно. А нетканный материал продается в садовых магазинах.

    P.S. Во -первых "Тыкать" некрасиво....., а во-вторых по поводу марли в аптеках, человек такая скотина, что всегда ищет оправдание свой неприспособленности к жизни.

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