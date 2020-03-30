Благовещенцев научат не бояться эпидемии

В период карантина жителям Благовещенска, испытывающим страх перед пандемией, дистанционно окажут бесплатную психологическую помощь. Работать с горожанами будут специалисты службы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Они готовы помогать как взрослому населению, так и детям.

Дистанционно получить психологическую помощь можно: написав обращение на электронную почту: сonsultant-2019@mail.ru; на сайте Амурского областного института развития образования: amur-iro.ru/sluzhbapomoschi; по телефону неотложной психологической помощи: 8 (4162) 226-247; лично у главного внештатного психолога Амурской области Ларисы Александровны Новиковой: 8-914-586-37-11.

Также на этой неделе специалисты службы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи проведут онлайн-вебинары для родителей.

Так, 1 апреля в 14:00 состоится вебинар и прямой эфир в инстаграм-аккаунте sluzhba.pomoshi по вопросам: «Психологическая поддержка детей и подростков в период эпидемии» (проведет онлайн-встречу главный внештатный психолог области Лариса Новикова); «Чем занять ребенка дома в период домашней изоляции» (встречу проведет директор центра психологического консультирования Ирина Афанасенко).

2 апреля с 08:00 до 17:00 состоится онлайн-чат в WhatsApp для родителей по вопросам обучения, воспитания и развития детей, в том числе дистанционного обучения и психологической помощи. Запись для участия в чате – по телефону 8-924-674-19-45.

Зарегистрироваться для участия в вебинарах необходимо за 30 минут до их начала, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Уточнить информацию о работе Службы можно по телефонам: 8 (4162) 226-247, 8-924-673-81-17. Консультативная, в том числе психологическая помощь оказывается профессионально, конфиденциально и бесплатно.

Консультанты-психологи, предоставляющие услуги психологической помощи в дистанционной форме: Афанасенко Ирина Валентиновна, 8-924-673-81-17; Манойлова Наталья Геннадьевна, 8-914-580-14-41; Яковлева Нина Константиновна, 8-914-383-09-10; Пичурина Ирина Александровна, 8-914-592-39-02; Хоценко Ольга Александровна, 8-924-672-50-31; Порохова Ольга Геннадьевна, 8-914-563-58-17.

Специалисты, предоставляющие услуги по вопросам образования, развития и воспитания детей в дистанционной форме: Зубарева Юлия Викторовна – логопедия, 8-962-284-72-50; Чикачева Мария Олеговна – юридические вопросы (соблюдение прав несовершеннолетних детей), 8-924-674-19-45; Марушенко Любовь Юрьевна – вопросы дошкольного образования и обучения в начальных классах (в том числе дистанционное), 8-924-676-89-06; Воронина Анна Сергеевна – вопросы образования студентов СПО и высшего образования (в том числе дистанционное), 8-963-809-67-05; Борзунова Юлия Викторовна – вопросы образования 5-11 классы (в том числе дистанционное), 8-914-395-91-42.