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сегодня, 16:11 0

Парня и девушку, разгромивших снежный городок в Благовещенске, ждет суд

Парня и девушку, разгромивших снежный городок в Благовещенске, ждет суд
Фото: Амур.инфо

Вандалов, разгромивших фигуры в снежном городке Благовещенска будут судить. В соответствии с УК РФ за совершение указанного преступления суд может назначить до 3 лет лишения свободы.

Заместитель прокурора Благовещенска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летних парня и девушки. Молодые люди обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 214 УК РФ – вандализм, то есть порча имущества в общественном месте, совершенная группой лиц. Уголовное дело по существу рассмотрит мировой судья по Благовещенскому городскому судебному участку.

Как сообщает прокуратура области, в ходе дознания установлено, что 23 января обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения, нарушая нормы общественной нравственности и этики, цинично пренебрегая нормами морали и правилами поведения в общественных местах, выражая явное неуважение к обществу, из хулиганских побуждений испортили 17 ледовых фигур в снежном городке на площади имени Ленина.

Правонарушение зафиксировала камера наружного наблюдения. Через некоторые время подозреваемых доставили в отдел полиции, где они признались в содеянном. Свои действия молодые люди объяснили тем, что находились в состоянии опьянения.

Ранее один из вандалов публично попросил прощения за свой поступок. Молодой человек обратился в редакцию Амур.инфо со словами извинений к горожанам и скульпторам, которые трудились над созданием ледовых и снежных фигур.

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#происшествия #суды

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