В основном без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 31 марта

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В Амурской области ночью 31 марта будет переменно облачно, без существенных осадков. Ветер с запада, северо-запада разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура по северу составит минус 7...12, местами – 15...20, по югу – минус 2...7.

Днем в области переменно облачно, местами по северу пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный подует со скоростью 4-9, с порывами до 14 метров в секунду. Температура по северу составит плюс 1...6, местами – от минус 4 до плюс 1, по югу – 6...11 выше нуля.

В Благовещенске – переменная облачность, без осадков. Скорость северо-западного, днем юго-западного ветра составит 6-11 метров в секунду. Уличные термометры покажут ночью минус 1...3, днём – плюс 6...8, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.