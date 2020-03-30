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сегодня, 16:03 8

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Фото: pixabay.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил власти российских регионов обратить внимание на ограничительные меры, введенные в Москве и Подмосковье на фоне пандемии коронавируса, и проработать возможность введения аналогичных у себя.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что с 30 марта в Москве домашний режим самоизоляции должны соблюдать все москвичи, независимо от возраста. Так, выходить из дома можно будет до ближайшей аптеки или магазина либо для экстренной медицинской помощи, позже будут введены спецпропуска и наказание для нарушителей режима самоизоляции.

«Режим самоизоляции вводится для всех возрастов, за исключением тех случаев, когда нужна экстренная медицинская помощь или необходимо выйти в магазин за продуктами или доехать до работы, если она не приостановлена этими указами, и по другим, действительно веским причинам. В текущей ситуации это поможет уберечь себя и своих близких. Прошу руководителей субъектов Российской Федерации обратить внимание на опыт коллег и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах», – сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами, его цитирует РИА Новости.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Aligator z

    Aligator z
    50 минут назад

    Каждая мадавошка пытается вовремя пропиариться

  • Схожу с ума

    Схожу с ума
    47 минут назад

    Так-то он второй человек в стране. Не понятно почему это делается посредством призывов , а не распоряжениями

  • vertex

    vertex
    43 минуты назад

    Курс доллара превысил ₽80 рублей, евро - ₽89

    Российская валюта слабеет после объявленных ограничений на передвижение в Москове и Московской области

    Подробнее на РБК:

    https://quote.rbc.ru/news/article/5e7228369a79473521954790?from=newsfeed

  • амурская алена

    амурская алена
    40 минут назад

    Только карантин,может спасти население страны,другого не дано,пример стран есть.Люди на первом месте,деньги на втором,кто считает,что наоборот?Сейчас главное выжить,а деньги ,дело наживное.

  • ay

    ay
    31 минута назад

    Схожу с умаТак-то он второй человек в стране. Не понятно почему это делается посредством призывов , а не распоряжениями


    А "зампред" Совбеза тогда кто? Тоже призывал. Весьма проникновенно.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    20 минут назад

    Надо было сразу карантин, а не "полумеры". "Полумеры" на русского человека обычно не действуют, действует "авось".

  • ay

    ay
    17 минут назад

    Карантин тоже не подействует. Только хардкор.

  • paravis

    paravis
    16 минут назад

    амурская алена

    Люди на первом месте,деньги на втором,кто считает,что наоборот?



    Работодатели различного ранга. Большая часть людей даже в карантин будет работать, те, кто посменно и т.д.



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