Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил власти российских регионов обратить внимание на ограничительные меры, введенные в Москве и Подмосковье на фоне пандемии коронавируса, и проработать возможность введения аналогичных у себя.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что с 30 марта в Москве домашний режим самоизоляции должны соблюдать все москвичи, независимо от возраста. Так, выходить из дома можно будет до ближайшей аптеки или магазина либо для экстренной медицинской помощи, позже будут введены спецпропуска и наказание для нарушителей режима самоизоляции.

«Режим самоизоляции вводится для всех возрастов, за исключением тех случаев, когда нужна экстренная медицинская помощь или необходимо выйти в магазин за продуктами или доехать до работы, если она не приостановлена этими указами, и по другим, действительно веским причинам. В текущей ситуации это поможет уберечь себя и своих близких. Прошу руководителей субъектов Российской Федерации обратить внимание на опыт коллег и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах», – сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами, его цитирует РИА Новости.