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сегодня, 15:49 2

Тестирование на коронавирус может стать доступным здоровым жителям Приамурья

Тестирование на коронавирус может стать доступным здоровым жителям Приамурья
Фото: www.amurobl.ru

Амурчане смогут сделать тест на коронавирус. Новую систему тестирования обещают ввести в Благовещенске уже 31 марта, однако обследование не будут делать всем подряд.

О новых правилах тестирования на инфекционное заболевание 30 марта рассказала руководитель амурского Роспотребнадзора на пресс-конференции в областном правительстве.

Ольга Курганова пояснила, что новая система сейчас только прорабатывается с минздравом, и высказала надежду, что с завтрашнего дня здоровое население сможет пройти исследование.

«Еще раз говорю, это медицинская процедура – ответила глава Роспотребнадзора на вопрос о том, будут ли делать тесты всем желающим. – А не так, что я, уж извините, иду по набережной и вот решила – а не сдать ли мне анализ на коронавирус. В любом случае это медицинская манипуляция. В любом случае надо обратиться к докторам, даже для процедуры отбора. Значит, есть какие-то признаки и так далее, поэтому медицинские работники будут работать. Сегодня отрабатывается эта технология, надеюсь, что завтра она уже заработает».

Ольга Курганова еще раз отметила, что тестов в области «достаточное количество». Ежедневно ведомство обрабатывает до 100 проб материала. Существующие в регионе емкости позволяют расширить объем исследований.

Все тесты, которые использует Роспотребнадзор – отечественного производства. На данный момент на территории России зарегистрировано 5 тест-систем, которые имеют государственную регистрацию.

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#коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Уже хорошо

  • Схожу с ума

    Схожу с ума
    50 минут назад

    А вот как раз было бы неплохо всем подряд делать

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