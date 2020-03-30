Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:31 1

Из-за коронавируса в Приморье перенесли выборы

Из-за коронавируса в Приморье перенесли выборы
Фото: www.livekuban.ru

В связи с ограничениями по распространению коронавируса в Красноармейском районе Приморского края перенесли муниципальные выборы. Такое же решение ожидается и по другим кампаниям, намеченным на апрель.

В предстоящее воскресенье, 5 апреля, должны были состояться досрочные выборы главы и депутатов муниципального комитета Лукьяновского сельского поселения Красноармейского района. Голосование предполагает поход избирателей на участки. Эта неделя объявлена президентом РФ нерабочей, что необходимо для сдерживания распространения в стране коронавируса. Президент Владимир Путин в своём обращении к гражданам попросил всех провести это время дома. Врачи также просят граждан не подвергать риску себя и своих близких.

Как пишет ИА PrimaMedia, решение о переносе голосования принято 30 марта, депутатами мункома. «Голосование перенесено в связи с текущей ситуацией. Пока не определено, на какой срок», — сказал агентству собеседник в правительстве Приморья. Такое же решение, как ожидается, будет принято и по досрочным выборам главы Подъяпольского сельского поселения Шкотовского района, намеченным на 26 апреля.

На Дальнем Востоке за минувшие сутки новые случаи заражения выявлены в Хабаровском крае (+2) и Республике Саха (Якутия) (+1). Также первый заразившийся коронавирусом выявлен в Амурской области.

В Приморском крае выявлено два случая заболевания Covid-19: приморцы завезли коронавирус из Мексики и стран Европы. Среди заболевших — житель Артема и жительница Владивостока.

В России за сутки зафиксированы 270 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием, общее число заболевших на 29 марта достигло 1 534 человек. За последние сутки умерли четыре человека — двое в Москве, один в Санкт-Петербурге, один — в Оренбургской области. Общее число погибших с начала эпидемии — восемь человек. За сутки были выписаны 15 человек. Общее число выздоровевших по России на данный момент составляет 64 человека.

Просмотров всего: 164

#коронавирус #политика

распечатать


Коронавирус 3

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Коронавирус 2

Тестирование на коронавирус может стать доступно здоровым жителям Приамурья
Коронавирус 1

Китай отправил в Красноярский край 50 000 защитных масок для борьбы с коронавирусом
Общество

В амурском УФССП разъяснили временный порядок работы ведомства

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Aligator z

    Aligator z
    43 минуты назад

    Зачем переносить выборы? Могли бы сразу озвучить результаты

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь