Из-за коронавируса в Приморье перенесли выборы

В связи с ограничениями по распространению коронавируса в Красноармейском районе Приморского края перенесли муниципальные выборы. Такое же решение ожидается и по другим кампаниям, намеченным на апрель.

В предстоящее воскресенье, 5 апреля, должны были состояться досрочные выборы главы и депутатов муниципального комитета Лукьяновского сельского поселения Красноармейского района. Голосование предполагает поход избирателей на участки. Эта неделя объявлена президентом РФ нерабочей, что необходимо для сдерживания распространения в стране коронавируса. Президент Владимир Путин в своём обращении к гражданам попросил всех провести это время дома. Врачи также просят граждан не подвергать риску себя и своих близких.

Как пишет ИА PrimaMedia, решение о переносе голосования принято 30 марта, депутатами мункома. «Голосование перенесено в связи с текущей ситуацией. Пока не определено, на какой срок», — сказал агентству собеседник в правительстве Приморья. Такое же решение, как ожидается, будет принято и по досрочным выборам главы Подъяпольского сельского поселения Шкотовского района, намеченным на 26 апреля.

На Дальнем Востоке за минувшие сутки новые случаи заражения выявлены в Хабаровском крае (+2) и Республике Саха (Якутия) (+1). Также первый заразившийся коронавирусом выявлен в Амурской области.

В Приморском крае выявлено два случая заболевания Covid-19: приморцы завезли коронавирус из Мексики и стран Европы. Среди заболевших — житель Артема и жительница Владивостока.

В России за сутки зафиксированы 270 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием, общее число заболевших на 29 марта достигло 1 534 человек. За последние сутки умерли четыре человека — двое в Москве, один в Санкт-Петербурге, один — в Оренбургской области. Общее число погибших с начала эпидемии — восемь человек. За сутки были выписаны 15 человек. Общее число выздоровевших по России на данный момент составляет 64 человека.