Китай отправил в Красноярский край 50 000 защитных масок для борьбы с коронавирусом

Фото: mp.weixin.qq.com

Отмечается, что груз был отправлен из Харбина 28 марта поездом К7031 Харбин – Хэйхэ. Далее 29 марта он был переправлен в Благовещенск по грузовому понтонному мосту через Амур. Сейчас гуманитарная помощь уже перемещается по российской территории.

Как отметили в Отделе внешних связей провинции Хэйлунцзян, Красноярский край в начале вспышки эпидемии коронавируса отправлял в 50 000 медицинских масок в Хэйлунцзян для того, чтобы местное население смогло защитить себя от болезни, пишет Biang.

«После того как мы получили соответствующий запрос от правительства Красноярского края, мы договорились с таможней, Харбинской железной дорогой и пунктом пропуска Хэйхэ о скорейшей доставке груза на российскую сторону», – заявили в управлении внешних связей Народного правительства провинции Хэйлунцзян.

В Красноярском крае, по данным портала стопкоронавирус.рф, на 29 марта было зафиксировано 12 случаев заболевания коронавирусом нового вида. 3 человека вылечились.