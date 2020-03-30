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сегодня, 15:32 2

Китай отправил в Красноярский край 50 000 защитных масок для борьбы с коронавирусом

Китай отправил в Красноярский край 50 000 защитных масок для борьбы с коронавирусом
Фото: mp.weixin.qq.com

Власти провинции Хэйлунцзян отправили 28 марта вторую по счету партию защитных средств в Россию в рамках мер по борьбе с коронавирусом. Первый раз гуманитарный груз направили из КНР в Якутию. В этот раз 300 комплектов медицинской защитной одежды и 50 000 масок ушли в Красноярский край.

Отмечается, что груз был отправлен из Харбина 28 марта поездом К7031 Харбин – Хэйхэ. Далее 29 марта он был переправлен в Благовещенск по грузовому понтонному мосту через Амур. Сейчас гуманитарная помощь уже перемещается по российской территории.

Как отметили в Отделе внешних связей провинции Хэйлунцзян, Красноярский край в начале вспышки эпидемии коронавируса отправлял в 50 000 медицинских масок в Хэйлунцзян для того, чтобы местное население смогло защитить себя от болезни, пишет Biang.

«После того как мы получили соответствующий запрос от правительства Красноярского края, мы договорились с таможней, Харбинской железной дорогой и пунктом пропуска Хэйхэ о скорейшей доставке груза на российскую сторону», – заявили в управлении внешних связей Народного правительства провинции Хэйлунцзян.

В Красноярском крае, по данным портала стопкоронавирус.рф, на 29 марта было зафиксировано 12 случаев заболевания коронавирусом нового вида. 3 человека вылечились.

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#Китай #коронавирус #помощь

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Комментарии
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  • Aligator z

    Aligator z
    46 минут назад

    Даааа По сравнению куда и сколько отправила правительство за счёт народа, не позорились бы писать об этом

  • амурская алена

    амурская алена
    34 минуты назад

    Приятно читать такие новости!

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