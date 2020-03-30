Китай отправил в Красноярский край 50 000 защитных масок для борьбы с коронавирусом
Власти провинции Хэйлунцзян отправили 28 марта вторую по счету партию защитных средств в Россию в рамках мер по борьбе с коронавирусом. Первый раз гуманитарный груз направили из КНР в Якутию. В этот раз 300 комплектов медицинской защитной одежды и 50 000 масок ушли в Красноярский край.
Отмечается, что груз был отправлен из Харбина 28 марта поездом К7031 Харбин – Хэйхэ. Далее 29 марта он был переправлен в Благовещенск по грузовому понтонному мосту через Амур. Сейчас гуманитарная помощь уже перемещается по российской территории.
Как отметили в Отделе внешних связей провинции Хэйлунцзян, Красноярский край в начале вспышки эпидемии коронавируса отправлял в 50 000 медицинских масок в Хэйлунцзян для того, чтобы местное население смогло защитить себя от болезни, пишет Biang.
«После того как мы получили соответствующий запрос от правительства Красноярского края, мы договорились с таможней, Харбинской железной дорогой и пунктом пропуска Хэйхэ о скорейшей доставке груза на российскую сторону», – заявили в управлении внешних связей Народного правительства провинции Хэйлунцзян.
В Красноярском крае, по данным портала стопкоронавирус.рф, на 29 марта было зафиксировано 12 случаев заболевания коронавирусом нового вида. 3 человека вылечились.
Просмотров всего: 376