В амурском УФССП разъяснили временный порядок работы ведомства

В каждом структурном подразделении территориальных органов федеральной службы судебных приставов установлены специальные переносные ящики для приема корреспонденции.

По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течение одних суток будет проводиться проверка и приниматься процессуальное решение.

Кроме того, по обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, и иным вопросам, требующим оперативного реагирования, граждане смогут обратиться по телефону дежурной части управления 8 (4162) 59-90-73 или по телефонам горячей линии УФССП России по Амурской области 8 (4162) 59-90-50, 8 (4162) 59-90-35. Контактные данные отделов судебных приставов размещены на официальном интернет-сайте амурского УФССП в разделе «Контакты».

Также запросить информацию, подать заявление можно через Единый портал государственных услуг и функций (ЕПГУ) gosuslugi.ru или на сайте УФССП России по Амурской области – через «Личный кабинет стороны исполнительного производства» и «Интернет-приемную». Доступ к данным сервисам является бесплатным и круглосуточным.