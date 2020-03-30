В Благовещенске проводят рейды по торговым точкам, работающим вопреки запрету

Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Благовещенске организовали межведомственные рейды. В них участвуют полиция, управление по развитию потребительского рынка и услуг и администрация. В городе идут проверки мест массового скопления людей, а также торговых точек, которые не прекратили торговлю, несмотря на запрет.

30 марта мэр Благовещенска Валентина Калита проверила исполнение ограничительных мер предпринимателями. Были проверены торговые и другие объекты, которые в выходные дни работали, несмотря на временный запрет. В инстаграм-аккаунт мэру благовещенцы сообщали об объектах, нарушающих требование о приостановке деятельности.

«Вчера до конца дня многие предприниматели, к которым были замечания, исправили нарушения. Сегодня комиссионно проверяем еще раз, потому что соблюдать ограничительные меры нужно неукоснительно. Мы продолжим работу в данном направлении», – сообщила Валентина Калита.

В областном центре проверяют и места массового скопления людей. Многие благовещенцы до сих пор не соблюдают ограничительные меры.

«Были проведены рейды в торговых центрах "Острова", "Перекресток", "Мега", а также на набережной реки Амур. С людьми проводят профилактические беседы, им объясняют правила безопасности», – сообщил заместитель начальника городского отделения полиции Роман Леденев.

Валентина Калита подчеркнула, что максимально ограничить социальные контакты должны все горожане, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

«Здоровье – самое ценное, что у нас есть. Очень важно, чтобы ограничительные меры соблюдали все. У каждого должна быть социальная ответственность за последствия того, что сегодня происходит. Поэтому берегите себя и будьте дома!» – сказала Валентина Сергеевна.